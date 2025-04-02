衝二階連署！綠營中市議員服務處連假開放連署 還到府收送

市議員陳雅惠在門口放置連署書，讓民眾自取。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/02 19:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了衝二階連署數，達到民進黨中央要求的責任額，即使本週是國人相當重要的清明連假，民進黨市議員的服務處都會開放連署，而且更是卯足勁宣傳，除了跑市場、辦宣講外，就有議員動用大型宣傳車在選區跑透透，有議員自己在市場設攤，有議員親自到府送件收件。

為衝連署數，民進黨市區市議員除了清明連假服務處開放來衝連署份數，還發簡訊、市場擺攤、跑市場外，中六選區的中西區江肇國今天就啟動大型LED罷免宣傳車，中六選區內跑透透，讓返鄉民眾看到就趕快來連署，而中西區的黃守達則在4月5日及6日在台中火車場的親子同樂會進行連署。

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東南區市議員鄭功進則表示，直接在市場設攤連署，如大智市場、第三市場，在新光市場則是宣傳。同區的議員陳雅惠表示，休假日與下班期間，服務不停歇，服務處門口備有連署書，提供民眾自由取用連署，並設有放置連署書的專用信箱，她每天中午以及晚間時段，都會前來開啟、搜集，並將於12日下午，在東區南門福神祠舉辦人民是頭家「廟口開講」活動。

中四選區的西屯區市議員陳淑華則表示，跑市場宣傳並連署，並在12日在西屯福壽宮開講，同選區的議員林祈烽除在各市場設連署站，更採取到府送連署書及收連署書；南屯的何文海則是發現最近服務處連署人有增加，連設籍在台北也來連署。

市議員陳淑華在市場發宣傳單。（記者蘇金鳳攝）

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