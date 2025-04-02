徐柏岳表態反共遭退群！空軍將領曹定明被爆喊+1惹議 國防部回應了

國防部發言人孫立方2日主持記者會並回應媒體提問。（記者塗建榮攝）

2025/04/02 19:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳昨天（1日）公開力挺大罷免，今天（2日）發現自己被踢出空軍官校校友群組；後續有網友發現徐柏岳PO出的聊天室截圖，驚見疑似現役空軍將領曹定明跟著表示，同意將徐柏岳退群，引發熱議。

徐柏岳今天上午在Threads上PO出2張聊天截圖，表示因為自己昨天公開挺罷免，今天發現他被踢出空軍官校校友群組，「剛才被踢出空軍官校群組，因為昨天的反共表態，心中很釋然，我終於可以脫離這種幫派式的舔共集團，孩子看了哈哈大笑，真的很爽！」

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沒想到後續有網友發現，徐柏岳貼出的群組照片中，有人問「我要把他（指徐柏岳）踢出群組，同學有沒有意見？」，空軍將領曹定明在群內標示「+1」，並留言「我堅定的信守責任、維護榮譽，並誠實的遵行規定」。

民進黨立委林楚茵今下午在臉書發文，「稍早脆友傳來ㄧ則訊息給楚茵，昨天參加罷團行動記者會的「鷹爸」因反共愛國言論被踢出空軍官校群組，截圖中竟然有『曹定明』 喊+1！是現任『空軍司令部作戰副參謀長』喊『+1』助陣？楚茵要問，曹定明少將，你本人嗎？如果是你本人，踢走鷹爸是因為反共嗎？身為空軍司令部作戰副參謀長，沒有所謂個人行為，你的發言也代表空軍立場，空軍無法容忍反共言論嗎？」

林楚茵接著說：「中華民國軍人應該對國家忠誠，面對共軍不斷繞台，昨天共軍還發動軍演，如果空軍少將不反共卻『反對反共人士』！這合理嗎？楚茵要求國防部、空軍司令部即刻調查！是否真如脆友照片所指也應該有個說明！」

綜合媒體報導，國防部發言人孫立方今下午在記者會上表示，已經有跟空軍做初步了解，該群組非官方設立的群組，是屬於空軍官校同學間的私人群組，至於群組內表達什麼意見、情形等細部情況，要再做了解。孫立方強調，國防部堅守行政中立，依法行政是一貫立場，不涉及政治攻防是基本原則。

徐柏岳PO出的聊天室截圖，驚見疑似現役空軍將領曹定明跟著表示同意將徐柏岳退群。（圖翻攝自徐柏岳Threads）

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