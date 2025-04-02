漢光演習若遇中國軍演 國防部：「由演轉戰」停止操演實施作戰準備

國防部作計室聯合作戰計畫處長少將董冀星2日出席記者會，說明國軍114年「漢光41號」演習規劃。（記者塗建榮攝）

2025/04/02 18:27

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（2日）召開例行記者會，說明今年度「漢光41號演習」及「2025城鎮韌性演習」規劃；國防部強調，若漢光演習期間遭遇中國解放軍軍演，若確定掌握共軍「由演轉戰」徵候，國軍會立即停止相關操演，並按照聯合作戰計畫，實施防衛作戰準備。

全動署物力動員處簡任處長沈威志說明，為強化地方政府臨災應變作為，保障國人生命財產安全，今年城鎮韌性演習援例結合行政院「災害防救演習」，由全國22個直轄市、縣（市）採2年1輪方式辦理，演習驗證民防、災防體系執行保護國人能力，以提升台灣整體防衛韌性。

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沈威志表示，演習預於4月至7月間由台北市等3個直轄市及基隆市等8個縣（市）政府辦理，於4月10日起由連江縣政府辦理今年第1場次「全民防衛動員演習」，區分上午「兵棋推演」及下午「綜合實作」兩階段。

沈指出，其中上午兵棋推演部分，以「有想定、無腳本」方式規劃，採狀況誘導實施，配合漢光演習想定，及演習地方政府轄區特性，設計特別狀況與處置要項誘導實施推演，驗證應變計畫可行性，所獲成果納入各項修訂作業。

「2025城鎮韌性演習」演練重點包括，驗證應變指揮機制運作、資訊安全防護演練、急救站開設演練、救濟站開設演練、民生必需品配售演練，以及遴定轄內重要民生、經建及關鍵基礎設施遭受破壞搶救作為，和強化抗敵防衛意識、反制假訊息及認知作戰之心理作戰等7項；其特色則是首次採實人、實物方式於各現地演練，改變以往搭台佈景集中呈現，進而更貼近實際景況，同時擴大中央與地方、政府與民間跨單位的整合協調，並將演練聚焦於維持國民生活韌性，實地開設救濟站、配售站及急救站等，使民眾在災害來臨時，確保社會、民生運作無虞。

漢光演習期間若遭遇中國軍演、由演轉戰 國軍可立即轉換

國軍目前正因應中國挑釁軍演威脅，持續實施「立即備戰操演」，暫時維持常態戰備，尚未提升戒備等級。國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將說明，國軍進入二級加強戒備的條件，主要是針對中共對我威脅程度，不管是實施脅迫、牽制進而挑釁行為，包含針對性演習，對台灣本島、外島封鎖或隔離行動，進而影響我國防安全，會依當前狀況威脅程度，提升到二級加強戒備。

倘於漢光演習期間面臨相關可能發生的威脅，董強調，會依照戰備規定，在演習期間依照侵擾態樣，適時調整戰備等級，包括開設應變中心，或是調整適切兵力到相對應位置應處。若在演習期間隨著威脅提升，並且已經明確掌握到中共對我封鎖或犯台可能徵候，國軍會立即停止相關操演，調整應處真實狀況，並按照聯合作戰計畫，實施防衛作戰準備。

國防部訓次室聯合戰力訓練處處長戴建有少將也指出，本次漢光電腦兵推演習，是針對作戰分區含以上的指揮所演習，各級部隊一樣從事戰備整備工作，一旦有所調整任何演習狀況的話，國軍可以立即轉換。

國防部全動署物力動員處簡任處長沈威志2日出席記者會，說明「2025城鎮韌性（全民防衛動員）」演習。（記者塗建榮攝）

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