清明連假回花蓮罷免傅崐萁！ 車站、路跑、黑熊森遊會連發

民進黨花蓮縣黨部率黨公職人員到花蓮車站快閃記者會，呼籲民眾踴躍參加二階段罷免傅崐萁連署。（記者花孟璟攝）

2025/04/02 18:56

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會議長張峻今天公開表示力挺罷免傅崐萁，讓花蓮罷傅團體有如打了強心針，上午民進黨的縣議員服務處還有鄉民「一口氣拿一疊」連署書！為了催連署，不僅民進黨花蓮縣黨部在車站開快閃記者會、發起罷免傅崐萁的民團「微光花蓮」也強調，清明假期連署不打烊，配合路跑、黑熊森遊會現場也會擺攤，歡迎外地遊子返鄉掃墓順便連署。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗上午在花蓮車站率黨籍議員張美慧、胡仁順、林則葹及市民代表莊依婕、田珍綺等，在花蓮車站舉辦快閃記者會，邀請清明節返鄉遊子積極參加罷免連署。嚴献宗說，傅崐萁夫婦在花蓮輪流執政，20幾年用政治手腕糟蹋花蓮鄉親，現在還到立法院作亂，讓行政院無法好好做事情，希望鄉親共同參與第二階段罷免連署，讓台灣有一個更好的國會，讓行政院可以好好做事。

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清明節4天連續假日明3日起跑，花蓮罷免傅崐萁民團「微光花蓮」，在連假前一天也就是今天下午，「微光小蜜蜂」駕駛罷免傅崐萁胖卡，下午3點起至晚上9點在台北車站M3公園路受理罷免傅崐萁連署。

連假期間花蓮罷免傅崐萁活動連發，包括「花蓮車站接火車」，明天4月3日、4日一連兩天，從中午12點半開始到晚上8點半在花蓮車站設連署攤位，希望返鄉民眾一下火車就能填寫連署書。

4日在花蓮市二二八公園和平廣場，信民協會、台灣國際災難援助基金會籌備處、反共護台志工聯盟共同主辦「守護台灣與自由同行」全國大路跑，第一站就開到花蓮，4日上9點到12點在花蓮舉辦5公里的路跑、健走，罷團微光花蓮也將在當天上午10點到12點現場設攤位，歡迎民眾踴躍寫連署書。

此外，黑熊民防教育協會將在4月5日、6日，一連兩天移師花蓮文創產業園區，舉辦第5屆「黑熊森遊會」防災主題園遊會，邀請家長小孩一起體驗防災物資準備、災害疏散模擬、辨認地理位置共7關的闖關體驗活動，在活動期間，罷團在文創園區外的中正路、中華路交叉口也設罷傅連署攤位，時間是5、6日的下午1點到5點。

花蓮南區也將開出「裁傅行動咖啡－小啡俠」，巡迴時間包括4日上午9點到12點瑞穗火車站、4日晚上6點到9點玉里夜市、5日上午8點到11點瑞穗市場、5日下午2點到5點玉里圓環、6日上午9點到12點玉里火車站、6日下午2點到5點瑞穗火車站。

罷免傅崐萁去哪裡簽署？罷團微光花蓮公布現場連署地點。（微光花蓮提供）

罷免傅崐萁去哪裡簽署？罷團微光花蓮公布現場連署地點。（微光花蓮提供）

花蓮車站前設置罷免傅崐萁現場收件攤位，清明連假希望返鄉民眾踴躍簽署。（記者花孟璟攝）

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