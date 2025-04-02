為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    川普對等關稅明掀牌！ 政院人士：各種情境都有盤點因應

    美國總統川普將在4月2日（台灣時間4月3日清晨）公布對等關稅措施。 （法新社檔案照）

    美國總統川普將在4月2日（台灣時間4月3日清晨）公布對等關稅措施。 （法新社檔案照）

    2025/04/02 17:56

    〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普將在4月2日（台灣時間4月3日清晨）公布對等關稅措施，對此，政院人士今（3日）表示，目前外界的各種情境都會盤點，包括稅率從10%至28%都有，也會評估在各種情況下，農工產業會有怎麼樣的衝擊、該如何因應。至於是否包括出口融資信保、補助或租稅減免等複合式因應方案？他則表示，明天就知道了。

    政院人士強調，川普政府主要是為了解決貿易逆差，並不是針對台灣，而是針對所有國家，台灣因為過去川普第一任的時期，很多IT產業布局台灣，造成比較大的順差。

    政院人士指出，面對此一情勢，行政院長卓榮泰去年11月指示副院長鄭麗君與台美經貿工作小組，邀集相關部會就不同情境進行模擬、推估可能的影響以及因應方案，經過這幾個月，已經有初步結論，會對國內農工產業有強力的支持，同時也要求對所有資訊有所掌控，評估分析產業面對這一波的各種情境。

    面對外界推估的各種情境，有外媒推估，台灣進口關稅調整從10%到20%、甚至28%都有可能，政院人士解釋，各種情境都會盤點、都會評估，近期也密切討論在這樣情況下，對於農工產業可能衝擊，政府應該怎麼樣的因應措施都有準備，但仍要看公布的情況，就手上的選項做調整。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播