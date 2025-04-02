川普對等關稅明掀牌！ 政院人士：各種情境都有盤點因應

美國總統川普將在4月2日（台灣時間4月3日清晨）公布對等關稅措施。 （法新社檔案照）

2025/04/02 17:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普將在4月2日（台灣時間4月3日清晨）公布對等關稅措施，對此，政院人士今（3日）表示，目前外界的各種情境都會盤點，包括稅率從10%至28%都有，也會評估在各種情況下，農工產業會有怎麼樣的衝擊、該如何因應。至於是否包括出口融資信保、補助或租稅減免等複合式因應方案？他則表示，明天就知道了。

政院人士強調，川普政府主要是為了解決貿易逆差，並不是針對台灣，而是針對所有國家，台灣因為過去川普第一任的時期，很多IT產業布局台灣，造成比較大的順差。

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政院人士指出，面對此一情勢，行政院長卓榮泰去年11月指示副院長鄭麗君與台美經貿工作小組，邀集相關部會就不同情境進行模擬、推估可能的影響以及因應方案，經過這幾個月，已經有初步結論，會對國內農工產業有強力的支持，同時也要求對所有資訊有所掌控，評估分析產業面對這一波的各種情境。

面對外界推估的各種情境，有外媒推估，台灣進口關稅調整從10%到20%、甚至28%都有可能，政院人士解釋，各種情境都會盤點、都會評估，近期也密切討論在這樣情況下，對於農工產業可能衝擊，政府應該怎麼樣的因應措施都有準備，但仍要看公布的情況，就手上的選項做調整。

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