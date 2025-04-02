張峻號召罷免傅崐萁！魏嘉賢回應了 親曝「想選花蓮縣長」

魏嘉賢（左）表示尊重張峻（右）號召罷免傅崐萁的決定。圖為2人過去同框合影。（資料照，張峻辦公室提供）

2025/04/02 20:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣議會議長張峻今天（2日）清晨在臉書發文拋出震撼彈，號召罷免在地立委、國民黨立院黨團總召傅崐萁，引發外界熱議。同樣被視為花蓮反傅陣營指標人物的地方要角、縣議員魏嘉賢今天做出回應，表示尊重張峻的選擇，同時他還透露自己的確有規劃要選下屆花蓮縣長！

張峻2022年選上議員後，同年12月25日在未獲國民黨提名的情況下角逐議長並順利連後，當時的他就公開砲轟黨主席朱立倫用「同舟計畫」讓傅崐萁這個惡魔回到國民黨，放任傅崐萁長期在地方霸凌自己黨內的同志，因此他宣布退出國民黨。事後國民黨為了面子，於同年12月27日對外稱是他們開除了張峻的黨籍。

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今晨張峻突然在臉書發文號召罷免傅崐萁，外界也相當關注同樣被視為反傅指標人物的魏嘉賢是否會跟進表態。綜合媒體報導，魏嘉賢今天受訪雖未正面表態，但他表示尊重張峻議長與想要罷免傅崐萁民眾的決定與想法，讓選民去決定民意代表適不適任。

另外，去年花蓮0403地震發生後，魏嘉賢在當地陸續掛起「打開新局 花蓮向前」等大型看板，被視為要挑戰傅家勢力參選縣長起手式。今天他坦言，選縣長一直都是他的規劃，不管是天災還是觀光產業低迷，花蓮這幾年真的非常辛苦，因此需要新的人為地方帶來新的想法與建設。

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