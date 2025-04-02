無天然氣船遭中國海警阻擋 國防部：恐為刻意資訊操縱

國防部發言人孫立方2日主持記者會並回應媒體提問。（記者塗建榮攝）

2025/04/02 17:56

〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台發動「海峽雷霆-2025A」環台挑釁軍演，網傳有運載天然氣LNG船被軍演擋住「掉頭避險 」。國防部與海巡署今（2）日嚴正澄清，並無商、漁船遭受中國海警登船臨檢或阻擋，2艘LNG船皆為停滯海上排隊入港；國防部發言人孫立方少將也示警，此類能源類的網路訊息有明顯疑似為AI或其他機器人協同群體操縱的趨勢，目的是放大分化、威懾台灣社會的效果。

網路昨有訊息流傳，高雄外海有液化天然氣船（LNG船）因中國軍演無法進港，經濟部稍早已澄清，天然氣一船若提早抵達，即須在港外繞行等候，呼籲民眾不要以訛傳訛。

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對此，國防部參謀本部情次室次長謝日升中將今天在例行記者會上強調，從昨天開始掌握到並無商、漁船遭中共海警登船臨檢的情況，台灣周邊海空運及海上運輸線都維持正常運作。

海巡署也特地在記者會現場播出我國2艘海巡艦對1艘中國海警船，全程監控、廣播驅離的畫面，同時錄下貨輪在我台東艦保護下順暢通行的畫面。

海巡署副署長謝慶欽說明，此案社群貼文已被證實為錯誤的虛假訊息，經航港局確認，昨天開始至今有2艘LNG船，皆因入港排程滯留海上，要排定進碼頭才會開始航行，皆為正常航行狀況。

孫立方強調，這類事件可看出網路訊息明顯發現初一些協同操作的群體，未必是個人帳號，可能是AI或其他機器人帳號進行特定訊息操縱，目的是分化並擴大對台灣社會的威懾效果，意圖影響民心，這類能源議題似乎有此趨勢。

國防部參謀本部情次室次長謝日升中將說明共軍演訓情形。（記者塗建榮攝）

海委會海巡署副署長謝慶欽2日出席國防部記者會。（記者塗建榮攝）

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