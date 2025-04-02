因應美國關稅3原則 卓榮泰：明天拍板並公布

行政院長卓榮泰今（2）日在行政院內接見「第32屆亞洲臺灣商會聯合總會回國訪問團」。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/02 17:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（2）日下午接見亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團時表示，因應美國新關稅措施，政院專案小組已盤點出「政府有準備，風險可控管，對產業有支持」3大原則，預計明天一早就會擬定拍板詳細政策，並在適當時間對外說明。

為減少貿易逆差、降低國內賦稅、製造業回流與減低國債，川普將4月2日定為美國「解放日」，預計當天宣布對全球輸美貨品徵收關稅。

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卓榮泰指出，最近政府工作重點與其他國家一樣，就是因應4月2日美國總統川普新的國際經貿秩序，這影響到全球經濟發展策略、方向，以及與美國的雙邊、多邊合作內容，台灣也把其列為未來一段時間工作優先重點。

卓榮泰強調，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫於美國總統大選前，就成立了經濟外交工作小組，以及大選後，也成立台美經貿專案小組，一直持續的關注，目前擬定多項策略方案，等待真正的結論出來之後，政府要如何因應。

卓榮泰說明，目前大原則有3項，「政府有準備、風險可控管、對產業有支持」，政府已準備多項因應方案，針對不同產業提出因應措施，例如工業、農業分別影響多少，將會制定不同策略，一旦美方宣布具體政策後，即可微調並形成國家正式對策。

卓榮泰指出，為了關注國際情勢，行政團隊人員今晚可能無法休息，預計明天一早擬定詳細政策，並於適當時間對外說明，讓國際社會知道，台灣知道自己在全球供應鏈的角色，並讓國人知道，政府會讓產業放心、人民安心，期盼未來與所有國家站在同一個基準點上，繼續努力。

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