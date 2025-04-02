傅崐萁稱民進黨發動罷免「受中南海指示」 網傻眼：在供三小？

傅崐萁質疑民進黨發動罷免是受到中南海的指示。（資料照）

2025/04/02 18:52

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長游錫堃辦公室前助理盛礎纓赴中國時被中共情報單位吸收成為共諜，涉嫌交付立院機敏資料給對方，且疑有收受數百萬元資金情形，引發外界熱議。沒想到國民黨立院黨團總召傅崐萁今天（2日）竟質疑，民進黨發動罷免是受到中南海的指示，運用罷免藍委來製造社會對立、紛爭、動亂，以便讓中共順利接收台灣。這篇發文讓不少網友大傻眼，「你要不要聽聽看你在供三小」。

北檢上月25日指揮調查局發動搜索，並約談盛礎纓到案，複訊後依違反國安法，諭令盛20萬元交保並限制出境出海以及實施電子腳鐐科技設備監控。盛礎纓是台大政治系畢業，曾擔任游錫堃辦公室助理，之後轉任許智傑、郭昱晴、羅美玲等綠委辦公室的助理，但皆已離職。前面提到綠委今天得知此事後都相當驚訝，游錫堃坦言盛男擔任其助理期間就發現他的「行為有點異常」，因此不滿一年時間就未再續聘，其他曾當過盛男老闆的綠委也表示盛男在身邊工作的時間都不長。

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對此，傅崐萁今下午竟在臉書發文酸，「破案！民進黨抗中是生意，賣台是生活！民進黨整天抹紅在野黨立委是『共匪立委』、『親中賣台』。結果，共諜就在民進黨立委辦公室、民進黨組織裡。民進黨發動對在野黨立委大罷免，包括各縣市議員服務處、立委辦公室聲稱周末假日不打烊收連署書。其中，在新北市汐止區以民進黨議員周雅玲服務處，掛名『山田孝之』為名，製作梗圖收取罷免藍委連署書，他就是涉及共諜案的盛礎纓。」

他質疑，「現在是共諜在罷免藍委嗎？請問賴清德主席、柯建銘總召，原來民進黨發動罷免是受到中南海的指示？運用罷免藍委來製造社會對立、紛爭、動亂，以便讓中共順利接收台灣？民進黨日夜喊著抓共諜，不停誣指在野黨立委通匪，更直稱是『共匪立委』，結果匪諜原來就在『本能寺』，就在民進黨立委辦公室！」

「盛礎纓不只是擔任過游錫堃、羅美玲助理，也擔任過綠委許智傑、郭昱晴委員辦公室助理，遊走在民進黨黨團委員辦公室，期間到底蒐集到多少國家機敏資料？更離譜的是，北檢竟然讓他20萬元交保，難道不怕他串供？湮滅證據？難道檢察官是要護航後面更大尾的嗎？窩藏在民進黨的共諜，只有盛礎纓一個人嗎？」

「總統府幕僚涉入共諜案消息來自深喉嚨，倘若消息屬實，涉入共諜案的就不只是綠委辦公室助理、前立法院長幕僚，這是一起非常嚴重的國安問題。賴清德總統，請你出面跟國人講清楚！」

傅崐萁的貼文曝光後，不少網友在底下傻眼表示，「你要不要聽聽看你在供三小」、「花蓮王你還是擔心自己比較實在啦，誰是共諜大家自己心知肚明啦」、「你這是做賊喊捉賊嗎？」、「先交待你自己沒事往那跑是缺錢還是皮癢吧！」、「那請問你整天往中國跑、毫不遮掩推出亂台法案是配合誰？」、「還好有抓到這種人，可是你自己不是也是嗎？還敢這樣說別人帶風向，甚至還特別發一個文稀釋罷免的熱度，真的是不要五十步笑百步」、「你們國民黨不用被抓就表現得像共諜了，還有臉說別人啊！」

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