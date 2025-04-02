藍白大砍預算逼人權會「雨天收傘」葉大華嘆：立院與弱勢人民對立

人權會委員、監委葉大華。（資料照）

2025/04/02 16:58

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院藍白立委大幅刪凍中央政府總預算案，國家人權委員會預算遭刪減幅度高達96.93%，已嚴重戕害人權業務的推動。人權會委員、監委葉大華今日表示，「今天讓我們沒有預算，是逼著我們在雨天收傘」監察院、人權會受理案件大多是弱勢人權，去執行必要的申訴、救濟案件調查，立法部門此舉是在跟弱勢人民對立。

國家人權委員會上午召開「113年國民人權意識民調調查調查結果發布」記者會，國家人權委員會副主委王幼玲、人權會委員葉大華、台灣亞洲交流基金會蕭新煌董事長出席與會。針對人權會今年度預算遭藍白立委大幅度刪、凍結，是否影響未來運作？葉大華表示，監察院、人權會受理案件大多是弱勢人權，今天讓他們沒有預算，去執行必要的申訴、救濟案件調查，是逼著他們「在雨天收傘」。

請繼續往下閱讀...

葉大華強調，過去大家注意的是監察院沒有衛生紙、水電，但重點是要嚴肅提醒立法部門，這樣做是在跟弱勢人民對立，使監察院無法保障人權，將導致系統性專案研究因預算刪減被迫終止。

王幼玲補充，國家人權會今年提出多項計畫，包括心理社會障礙工作與就業權益督導計畫、校園教師對學生的暴力處理機制等，卻因預算遭立法院刪減而難以執行，恐損害不利群體的人權保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法