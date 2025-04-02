綠委前助理捲共諜案 民進黨：有必要儘速推動17項國安措施

民進黨2日舉行中常會，發言人吳錚會後轉述。（記者廖振輝攝）

2025/04/02 16:53

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委前助理盛礎纓涉遭中國情報單位吸收，被約談到案後諭令20萬元交保。民進黨發言人吳崢今受訪表示，由此可見中共滲透多麼劇烈，也有必要強化國安法制、儘速推動賴總統提出的17項國安措施，立法院民進黨團持續提出相關國安修法，都遭藍白封殺，呼籲朝野政黨支持國安法制強化，也審視政黨內部。

吳崢下午在中常會後轉述記者會受訪表示，不論是兼任民進黨主席的總統賴清德還是民進黨，都已經展現，目前最重要任務就是防範中共對台灣滲透、守護國家安全，這是最堅定的基本立場。任何人只要涉犯台灣犯罪、傷害人民利益，不論黨派、出身為何，都應該受到最嚴厲制裁，民進黨支持司法單位查辦、勿枉勿縱。

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吳崢指出，透過這起事件，國人可以看到中共滲透多麼劇烈，也有必要強化國安法制，賴清德總統日前提出的17項國安強化措施應該盡速推動，立院民進黨團過去1年也持續提出相關修法，包含立委、里長等特定人士赴中報備，迄今遭藍白立委反對，已經在程序委員會被封殺293次以上。

吳崢強調，既然大家看到共產黨滲透情形，也呼籲朝野所有政黨，一同支持相關法制強化作業，守護國家。任何人在台灣，不論黨派、工作，如果跟境外敵對勢力合作，背叛國家、傷害人民，司法單位都應該全力查辦，希望國內所有政黨，一視同仁，用同樣標準支持政府強化國安，也審視政黨內部。

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