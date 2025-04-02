國民黨花蓮縣黨部質疑「藍皮綠骨」 張峻反嗆：我是吳敦義指派的主委

張峻曾是國民黨花蓮縣黨部主委，還輔選國民黨提名的立委黃啟嘉，當年傅崐萁是以無黨籍參選並高票當選，後來才被朱立倫同舟計畫攬回國民黨。（張峻提供）

2025/04/02 17:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕無黨籍花蓮縣議會議長張峻今天早上公開貼文、花蓮更生日報刊登半版廣告，力挺罷免傅崐萁，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮質疑張峻「藍皮綠骨」向綠營靠攏，更批張峻「黑道、曾遭流氓管訓」，國民黨沒提名議長選舉是因為排黑條款，他仍執意參選才被開除黨籍。張峻回應，他曾是吳敦義指派的花蓮縣黨部主委，現在的主委是傅崐萁指派，盧新榮「講的話可以聽嗎」？

曾是國民黨花蓮縣黨部主委的議長張峻，今天早上重磅宣布「支持罷免傅崐萁」，讓花蓮藍營大地震，早上藍營花蓮群組瘋傳張峻挺罷傅的新聞，群內一片崩潰聲：「不能讓張峻顛倒是非」、「支持傅總召到底」。

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國民黨花蓮縣黨部也罕見迅速回應，主委盧新榮說，張峻議長「黑道前科累累，管訓流氓在案」，因為「排黑條款」所以國民黨沒提名張峻選花蓮縣議會議長，但張議長堅持違紀參選，才會被開除國民黨籍，批評張峻是因為「藍皮綠骨」向綠營靠攏。

張峻反嗆，他當年被提報流氓，不過是跟人吵架，就被管區提報流氓當成「業績」，根本就不是什麼大案子。至於LED案官司拖了10幾年，也是被傅崐萁構陷，官司至今尚未定讞。他要反問國民黨，當時提名的議長人選竟然是「拿槍要殺人的」，到底是誰比較黑？傅崐萁自己還因為炒股案入獄，害多少家庭破碎，這種才叫真的「心很黑」，假如國民黨縣黨部再說他是黑道，他就提告。

至於國民黨批他「藍皮綠骨」，張峻說，當年他擔任國民黨花蓮縣黨部主委，指派他接任的還是副總統兼黨主席吳敦義，現在的主委還是傅崐萁派的，「你們看看，他講的話能聽嗎」？

花蓮縣議會議長張峻表態支持罷免傅崐萁。（記者花孟璟攝）

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