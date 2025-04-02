三重厚德國小轉徵畫比賽 獎金竟為人民幣 邱婷蔚：別讓學校淪為統戰

新北市三重區厚德國小。（記者羅國嘉攝）

2025/04/02 16:45

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區厚德國小近期轉知一項兒童徵畫比賽，然而比賽獎項獎金標示為人民幣，市議員邱婷蔚質疑，為何校方轉知的比賽使用人民幣作為獎勵，並未以新台幣計算，怒批學校不應淪為統戰機構。教育局回應，學校原已主動將公告撤下，也提醒該校爾後應檢視計畫及公告內容，避免爭議。

邱婷蔚指出，這並非厚德國小第一次公告相關比賽，難道該校是隸屬上海的學校？質疑此次比賽的獎金明確標示為「人民幣」，讓學生為了獲得人民幣，而大量投遞自己的創作送往中國，這不是洗腦？什麼是洗腦？學校事務不是應以台灣為主，質疑為何協助宣傳來自中國的比賽。呼籲教育局正視此事，學校是作育英才的地方，不要讓學校淪為統戰洗腦教育的機構。

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教育局回應，經向該校了解，學校受到鄰近佛光會請託轉知繪畫比賽訊息，凡接獲各界提供比賽或活動，若符合公益性質，皆協助公告比賽或活動辦法，鼓勵孩子參加多元競賽，適性發展。但經過反應後，已撤除並向校方提醒爾後應檢視計畫及公告內容，避免爭議。

厚德國小校長潘志忠表示，學校長期與佛光會合作品德教育講座，該比賽由佛光會請求協助轉發，學校單純希望提供學生展演機會，並未參與主辦或協辦。但對於獎勵部分，校方確實未留意比賽內容涉及人民幣，直到接獲陳情後，已立即將相關公告從網站撤下，並確認目前無學生投稿參賽。

潘志忠說，校方在轉知資訊時，未有深入審查電子檔內容，導致此疏忽，對引發的爭議深感抱歉。未來也將強化資訊審核機制，再轉發外部活動前，會嚴格篩選、檢視內容，避免爭議性文字或資源影響學校立場。未來學校則會以自身活動為優先，外部比賽則以教育局相關單位為主，若有委託會經審慎考量是否轉發，以免引發不必要的誤解。

新北市三重區厚德國小轉發兒童徵畫比賽，獎金竟顯示人民幣。（議員邱婷蔚提供）

新北市三重區厚德國小轉發兒童徵畫比賽，獎金竟顯示人民幣。（議員邱婷蔚提供）

新北市三重區厚德國小轉發兒童徵畫比賽，獎金竟顯示人民幣。（議員邱婷蔚提供）

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