中共文攻武嚇 台灣社偕綠委籲：簽二階罷免連署清除舔共藍委

台灣社與民進黨立委林楚茵（右2）舉行「罷免無能藍委，守護台灣民主──國民黨放任中國滲透，才是真正的國安危機！」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/04/02 16:43

〔記者林哲遠／台北報導〕中共近期對我國進行一系列文攻武嚇，不僅在昨日宣布對台軍演、日前更有中配亞亞等人宣揚武統訊息引發民眾憂心。台灣社等本土派社團、民進黨立委林楚茵今召開記者會羅列中國近期對台的統戰事件，並痛批國民黨立院黨團總召傅崐萁與中國沆瀣ㄧ氣，阻擋護台國安法案，呼籲民眾站出來簽署第二階段罷免藍委連署，清除親共、舔共立委。

台灣社社長翁銘章、台灣北社副社長羅浚晅、台灣教師聯盟理事長潘威佑、民進黨團副幹事長林楚茵今日召開「罷免無能藍委，守護台灣民主──國民黨放任中國滲透，才是真正的國安危機！」記者會。

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翁銘章指出，中國昨無預警在台灣周邊舉行聯合演訓，國內的藍白兩黨還在國內立法院進行各種違法亂政的修法、透過刪凍預算癱瘓政府運作。面對這種吃台灣米喝台灣水卻與中共裡應外合的準叛國行為，「只能將你我手中唯一的制衡力量在這次的全台大罷免運動中，徹底展現我們圖存救國的意志，把親共、舔共的立法委員全數罷免掉，罷免藍委35個一個都不能少！」

羅浚晅續指，近日我國政府要求「宣傳武統的三位中配」限期離境，卻有「75學者」、北一女區桂芝等指責台灣政府侵害言論自由，對同為中配的富察無由被秘密拘禁、審訊，重判三年等違反人權情事，卻是靜默無聲。

台灣當前的國安危機極度嚴峻，羅浚晅認為，這些利用台灣的民主自由體制，明顯配合或被操作利用，參與中國對台認知作戰，危害國安的行為，早就不是言論自由保障範疇，公民社會都有共識，政府絕不能視若無睹。

羅浚晅呼籲，政府應擬訂現居台灣的中配與外籍人士涉敵行為規範專法，建立國安言論防線；其次，調查配合中共黨媒、發表破壞台灣主權言論的本國人士，是否違犯現行國安相關法規，並給予應有處置；再者，規範所有政黨行為，明文規定禁制敵對勢力代理人進入國會與公共領域，停止為中共統戰開綠燈；最後，重新檢視現有國教課綱，強化國民對於基本權保護與敵對統戰伎倆的識別能力。

林楚茵也提及，中國的滲透如同細菌無孔不入，無論任何政黨或種族均無法免疫，民進黨內部前立法院長游錫堃、民進黨立委許智傑等辦公室助理盛礎纓也涉嫌被中國滲透成為共碟，但至少在民進黨執政內，只要有共碟都會將其揪出。

「4月1日中國宣布對台進行軍演，國民黨卻將炮火對準執政黨！」林楚茵抨擊，台灣被中國用軍事武力威脅，國民黨卻未指責包含黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜等人皆一片噤聲，顯示國民黨已經壞掉了、被細菌入侵了。

林楚茵再指，國民黨立院黨團總召傅崐萁上任後，帶著國民黨立委赴中朝聖、面見國台辦，一個人作亂不可怕，但全部的國民黨立委顯然已沆瀣ㄧ氣，連續在立院阻擋了近30次民進黨立委沈伯洋所提的國安法案。

「身為立委我們都希望能保護台灣，但目前面臨國會內的挑戰，難以推動保護台灣的國安法案！」林楚茵強調，民進黨全體支持二階大罷免的原因，就是站在愛護台灣的立場，希望透過立法保護台灣，呼籲民眾一階連署簽完後，二階段也要簽，二階沒有過，就沒有罷免可以投了。

台灣社與民進黨立委林楚茵舉行「罷免無能藍委，守護台灣民主──國民黨放任中國滲透，才是真正的國安危機！」記者會。圖為台灣社社長翁銘章（記者王藝菘攝）

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