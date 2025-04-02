民眾怕有「髒東西跑到台灣」 出資罷免大宣傳車中六選區跑透透

民進黨中西區市議員江肇國獲民眾資助，本週將展開罷免羅廷瑋大宣傳車在中六選區跑透透。 （記者蘇金鳳攝）

2025/04/02 17:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離二階罷免進入關鍵時刻，為了衝連署份數；民進黨中西區市議員江肇國今天啟動全台中最大規模的罷免中六選區國民黨立委羅廷瑋的宣傳車，展開台中中六選區中、西、東、南區巡迴，由於宣傳車有大螢幕，本週又是年輕人返家掃墓，江肇國表示，將可達到宣傳效果。贊助人羅凱明表示，「台灣是我的國，台中是我的家，擔心國家破了會有髒東西跑進來。」因此，出資罷免羅廷瑋宣傳車一週。

江肇國議員指出，罷免宣傳車的啟動，是整體行動的重要推力，第一週由熱心民眾贊助，辦公室也協助經費與人力，以及影片製作及車輛路線規劃，就是希望讓這場屬於公民的民主行動被更多人看見、聽見。

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江肇國強調，宣傳車預計將輪播多段影片內容，包括爭議立委傅崐萁、王鴻薇、徐巧芯的公開發言，以及中六選區羅廷瑋立委的不當言行紀錄，還有「Taiwan Action」罷免行動影片。他指出，特別選在清明連假前一天上路，就是希望返鄉的民眾能在街頭看到這台醒目的宣傳車，進一步前往最近的連署站完成簽署。他強調：「4月25日是最後期限，現在就是關鍵時刻。」

在半導體專家許美華的轉介紹下，市民羅凱明出資罷免羅廷瑋宣傳車一週，他表示，「台灣是我的國，台中是我的家，擔心國家破了會有髒東西跑進來。」之所以選擇出資，就是為了支持罷免團體的民主行動，希望透過這樣的實際投入，能加速推動罷免成功，下架不適任立委，還給台中第六選區應有的民意代表。

此次行動由江肇國議員發起，並協助宣傳車路線規劃、影片製作等，盼透過更具能見度的方式，呼籲市民把握時間，在4月25日截止前完成第二階段罷免連署。

民進黨中西區市議員江肇國獲民眾資助，罷免羅廷瑋宣傳車中六選區跑透透。（記者蘇金鳳攝）

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