退將喊「反共護台」 賴清德：不反共就不是真國民黨

兼任民進黨主席的總統賴清德表示，可惜國民黨被共產黨影響，無法一起民主反共護台灣。 （民進黨提供）

2025/04/02 16:24

〔記者陳昀／台北報導〕前聯電董事長曹興誠昨與多位國軍退將、陸戰隊退役官兵出面呼籲「反共護台」，罷免親中立委。據轉述，兼任民進黨主席的總統賴清德表示，他看了相當感動，「不支持台灣價值的民進黨，不是真的民進黨；不反共的國民黨，就不是真的國民黨」，可惜國民黨被共產黨影響，無法一起民主反共護台灣。

據轉述，賴清德下午在中常會播放記者會影片並指出，有多位退役高階將領出面表達反共立場、不接受國民黨親共，他看了相當感動。

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賴清德說，「不支持台灣價值的民進黨，就不是真的民進黨。不反共的國民黨，就不是真的國民黨」，其實民進黨、國民黨應該一起「民主、反共、護台灣」，很可惜國民黨被共產黨影響，沒辦法有這樣的共識。

此外，賴清德也播放一段立委沈伯洋昨天放上YouTube的8分鐘影片「幹麻大罷免，做完四年不行嗎？」沈在影片中細數國民黨、民眾黨如何在國會毀憲亂政，以多數輾壓不給討論、通過擴權法案等，進而導致大罷免運動。賴認為，沈的影片將立法院的問題整理得很完整、解釋得非常清楚。

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