變天？傅崐萁「大內宣」 花蓮最大報頭版刊登張峻號召罷傅！

花蓮縣議會議長張峻號召罷免傅崐萁。（記者花孟璟攝）

2025/04/02 17:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣議會議長張峻今天上午近7點突然在臉書發文拋出震撼彈，號召罷免在地立委、國民黨立院黨團總召傅崐萁。值得注意的是，過去總是為傅家勢力「大內宣」的花蓮最大報《更生日報》，今天上午竟以頭版刊登張峻站出來要罷免傅崐萁，讓不少網友直呼「花蓮要變天了！」

傅崐萁家族長期把持花蓮政權已20多年，在地不少人對傅家過去所做所為敢怒不敢言。這次乘著大罷免浪潮，花蓮終於有一群人勇敢站出來想要推翻「傅氏王朝」，各界都相當關心當地罷免連署狀況，但近日傳出進度不甚理想。值此之際，無黨籍的花蓮議長張峻今晨突發文表態挺罷免，顯示地方「反傅勢力」終於開始有動作，為罷免增添不少助力。

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曾任國民黨花蓮黨部主委的張峻，和傅崐萁一樣是花蓮派系代表人物，也被視為地方反傅陣營指標人物。2022年他向國民黨黨中央報備以無黨籍身分參選議員並順利當選，同年12月25日在未獲國民黨提名的情況下角逐議長並順利連任，隨後公開砲轟黨主席朱立倫用「同舟計畫」讓傅崐萁這個惡魔回到國民黨，放任傅崐萁長期在地方霸凌自己黨內的同志，因此他宣布退出國民黨。事後國民黨為了面子，於同年12月27日對外稱是他們開除了張峻的黨籍。

值得一提的是，過去總是為傅家勢力在花蓮進行「大內宣」的地方媒體《更生日報》，今天竟以頭版刊登張峻號召罷免傅崐萁的公開信，且整整佔了半幅版面。除此之外，《更生日報》也在官方臉書轉發相關消息，表示「議長張峻籲請花蓮鄉親『罷免傅崐萁』！」；稍早《更生日報》再PO文指出，張峻的公開信迴響相當大。

不少網友表示，「看來真的要變天了」、「更生日報見風轉舵，識時務者為俊傑」、「造反啦！」、「花蓮王是不是真的不保了？」、「這篇可以說是傅崐萁背骨史了！」、「傅氏御用報開始要倒戈了嗎？」、「更生日報也轉風向了嗎，歡迎加入」、「花蓮人真的要清醒起來」、「花蓮虛度二十幾年，給自己一個機會起飛吧」。

《更生日報》頭版出現張峻站出來要罷免傅崐萁。（圖翻攝自臉書粉專「我愛掀馬統」）

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