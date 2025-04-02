藍營發檢舉獎金杜絕不當連署 張之豪打臉：死亡連署都是國民黨

基隆市議員張之豪批，全台死亡連署就是國民黨弄出來的，還有臉說別人造假。（記者盧賢秀攝）

2025/04/02 16:51

〔記者盧賢秀／基隆報導〕公民團體「基隆絕沛」發動罷免國民黨立法委員林沛祥，已經進入第二階段連署，國民黨基隆市黨部今宣布將提供40萬元檢舉獎金，呼籲民眾檢舉不當連署。不過民進黨議員張之豪打臉說，全台各地的高比例的死亡連署是國民黨弄出來的，還有臉說別人造假，令人啼笑皆非。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，市黨部最近接獲民眾反映，他只有去年連署罷免謝國樑，但卻接獲選委會查對林沛祥罷免案的電話，擔心自己的個資外流。市黨部呼籲所有的民眾共同把關，若發現連署有不法情事，經告發成功，市黨部將提供檢舉獎金。

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市黨部發言人潘艾嘉表示，國民黨基隆市黨部為維護社會的公平性，同時杜絕違法使用個人資料，自即日起設置檢舉專線0983211270。只要民眾發現個資在未經本人同意下，遭用於連署罷免林沛祥案，民眾就可以撥打專線提出檢舉，或是赴基隆地檢署提出告發或告訴。若檢舉獲地檢署起訴，黨部就給檢舉民眾20萬元將金，若經法院審理判處有罪，再提供20萬元的檢舉獎金。

民進黨議員張之豪遭親藍民團提議罷免，他表示，這2天市民自己主動到他服務處連署站簽寫的連署書就有100多份，除了民團在仁三路的總連署站以外，還有11個民進黨議員服務處，都在收連署書。

他也指出，今天國民黨基隆市黨部開記者會，懷疑民眾是親自參與，批國民黨感受不到民意是什麼，因為國民黨早已與民意背道而馳。基隆市選委會審核罷免他的罷免案，白紙黑字寫著「偽造情事32件」，國民黨有臉說別人造假？真心不懂。

國民黨基隆市黨部提供檢舉獎金，杜絕不當連署。（記者盧賢秀攝）

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