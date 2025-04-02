罷免顏寬恒連署門檻3.2萬份只收到8千份 罷團：拚一切力量做到好

中二罷團「解顏行動」收到8千份罷免藍委顏寬恒連署書。（記者黃旭磊攝）

2025/04/02 16:49

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區罷團「解顏行動」宣布，3月7日領取罷免二階連署格式，4週以來收到8千份罷免藍委顏寬恒連署書，月底就是二階連署時限，剩下3週要達到3萬278份連署門檻，甚至衝到4萬份安全門檻「困難度很高」，志工小朱說，將盡一切可能、拚一切力量尊重每份公民連署，讓不適任立委知道不能逃避公民選擇。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境週五（4日）晚間起駕，「解顏行動」當天舉辦「反共護台灣，媽祖是大家的媽祖」，迎接媽祖遶境活動，罷團說，大甲媽祖鑾轎4日晚間10點45分起駕，當天下午2點，在沙鹿鹿寮成衣商圈邀請演員陳慕義、閩南狼、3Q哥陳柏惟、中華民國無任所大使劉柏君、變裝皇后女神下午茶及球評許維智，民進黨台中市議員林德宇、曾威、王立任、楊典忠及張家銨也預計出席，呼籲以宗教文化結合反共理念，表達守護台灣信心與決心。

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台中6區罷團今天公布最新進度，其中，中二罷免顏寬恆收取連署8千件，排名6區倒數第二，僅贏過中三選區（罷免藍委楊瓊櫻），對此，志工小朱說，每一份連署都是公民意願，都需予以尊重，選區「難度很高」，很多鄉親至今還不知罷免活動，將拚一切力量做到好，「先不去想是否達到門檻」。

「解顏行動」說，媽祖遶境是台灣一大盛事，也是國家重要無形文化活動資產，媽祖是大家的媽祖，台灣是台灣人的台灣，信仰從來就不需要和誰綁在一起，更不是誰的專利，特別是政治人物、特別是地方勢力。

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