王鴻薇批綠委助理捲共諜案 林亮君：藍白擋立委赴中報備法案48次

民進黨台北市中山大同選區議員林亮君表示，王鴻薇與其四處叫陣，不如說清楚國民黨團會如何杜絕、清查自己的助理，是否和中共裡應外合？（資料照）

2025/04/02 17:04

〔記者何玉華／台北報導〕曾任前立法院長游錫堃、民進黨立委羅美玲等人助理的盛礎纓，涉洩漏機敏資料給中共，立法院國民黨團書記長王鴻薇今開記者會痛批民進黨整天抹紅在野黨立委，結果匪諜就在「本能寺」。民進黨台北市中山大同選區議員林亮君表示，與其四處叫陣，不如說清楚國民黨團會如何杜絕、清查自己的助理，是否和中共裡應外合？重視國安，為什麼阻擋立委赴中報備法案？

王鴻薇今天召開記者會，針對盛礎纓涉洩漏機敏資料給中共一事，點名打著「抗中保台」發動罷免藍委的罷免團體領銜人曹興誠、史書華書出來講。

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林亮君表示，王鴻薇日前大動作聲援武統言論，過去也上過央視節目附和統戰論調，國民黨更是有輝煌的親中紀錄，整天把「兩岸一家親」掛嘴邊、頻繁組團赴中朝聖聽訓，如今大放厥詞，讓人啼笑皆非，「武統立委抓共諜，演給誰看！」

林亮君指出，對於立委助理涉入共諜案，嚴正看待、絕不寬貸；司法單位必定會徹查到底，揪出任何危害國安的份子，王鴻薇與其四處叫陣，要別人出來講，不如以國民黨團書記長的身分告訴國人「國民黨團會如何杜絕、清查自己的助理，是否和中共裡應外合？」

她批評王鴻薇嘴上高喊抓共諜、維護國安，但在立法院內又配合黨意，對強化國安、保護台灣的相關法案百般阻撓；立委赴中報備法案被藍白擋了48次，「王鴻薇這麼在意中共滲透，為什麼要擋！說一套做一套是在演給誰看？」

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