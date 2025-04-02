為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市府發言人李政軒 : 社會大眾絕不認同丘少將言論

    台北市府發言人李政軒強調，市長蔣萬安已明確表達立場，相信社會大眾絕不認同意圖挑起仇恨、自我對立及分化的這番言論。（記者劉詠韻攝）

    台北市府發言人李政軒強調，市長蔣萬安已明確表達立場，相信社會大眾絕不認同意圖挑起仇恨、自我對立及分化的這番言論。（記者劉詠韻攝）

    2025/04/02 16:06

    〔記者劉詠韻／台北報導〕高齡87歲的退役陸軍少將丘衛邦昨天公開指出，台北市議員問台北市長蔣萬安，哪一個國家消滅中華民國？「他支支吾吾講不出來，現在的國民黨已經是共產黨的走狗」。台北市府發言人李政軒今（2）日表示，市長蔣萬安已多次明確地表達清晰的立場，相信社會大眾絕不認同丘少將意圖挑起仇恨、社會對立及自我分化的言論。

    李政軒今下午隨行蔣萬安出席第四屆金孕獎頒獎典禮，並在場外受訪回應，市長已經多次明確地表達清晰的立場，除了恪守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，並且保護自由的民主與法治，相信社會大眾不會認同丘少將意圖挑起仇恨、社會對立及自我分化的言論。李政軒並反問，當初在澳門強烈支持反分裂國家法的丘先生，與現在該名丘衛邦是否為同一人？

    另被問及共軍近兩日圍台實施軍演，台北市政府對於國防部指示與中央共同演習合作是否樂見其成，李則強調，市長自從上任後希望打造安全之都，且上午也明確提到包括兵役局、消防局已至災害應變中心了解，後續將全力配合相關應變。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播