北市府發言人李政軒 : 社會大眾絕不認同丘少將言論

台北市府發言人李政軒強調，市長蔣萬安已明確表達立場，相信社會大眾絕不認同意圖挑起仇恨、自我對立及分化的這番言論。（記者劉詠韻攝）

2025/04/02 16:06

〔記者劉詠韻／台北報導〕高齡87歲的退役陸軍少將丘衛邦昨天公開指出，台北市議員問台北市長蔣萬安，哪一個國家消滅中華民國？「他支支吾吾講不出來，現在的國民黨已經是共產黨的走狗」。台北市府發言人李政軒今（2）日表示，市長蔣萬安已多次明確地表達清晰的立場，相信社會大眾絕不認同丘少將意圖挑起仇恨、社會對立及自我分化的言論。

李政軒今下午隨行蔣萬安出席第四屆金孕獎頒獎典禮，並在場外受訪回應，市長已經多次明確地表達清晰的立場，除了恪守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，並且保護自由的民主與法治，相信社會大眾不會認同丘少將意圖挑起仇恨、社會對立及自我分化的言論。李政軒並反問，當初在澳門強烈支持反分裂國家法的丘先生，與現在該名丘衛邦是否為同一人？

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另被問及共軍近兩日圍台實施軍演，台北市政府對於國防部指示與中央共同演習合作是否樂見其成，李則強調，市長自從上任後希望打造安全之都，且上午也明確提到包括兵役局、消防局已至災害應變中心了解，後續將全力配合相關應變。

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