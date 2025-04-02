750元審查費立法院「不予備查」 要求NCC更正

NCC代理主委陳崇樹則於會中也多次強調，相關費用朝「免徵」研議，若停徵的1年內無法完成修正，會向財政部繼續申請展延停徵。（記者王藝菘攝）

2025/04/02 15:59

〔記者林志怡／台北報導〕立法院交通委員會今日討論「電信管理業務規費收費標準」第14條修正案等，針對「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」750元等內容不予備查，並要求國家通訊傳播委員會（NCC）更正；NCC代理主委陳崇樹則於會中也多次強調，相關費用朝「免徵」研議，若停徵的1年內無法完成修正，會向財政部繼續申請展延停徵。

NCC為反映行政成本，擬修正「電信管理業務規費收費標準」第14條，新增「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」、「第一級電信管制射頻器材使用計畫審查費」、「電信管制射頻器材進口核准證展期審查費」、「電信管制射頻器材封存費及電信管制射頻器材監毀費」等。

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針對「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，NCC本於今年2月5日起對藍牙、Wifi等第二級電信管制射頻器材輸入實施收費新規，只要通過郵寄進口相關器材，每案就要收取750元審查費用，引起外界反彈，NCC數日後即宣布停徵1年。

民進黨立委林俊憲質詢時詢問，目前NCC對自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費的調整方向明確，並持續往停徵研議，但收費辦法已於去年通過，現在需要修改行政命令，但現在NCC委員人數不足，無法進行修正程序，若新委員遲未上任，是否只能以持續停徵處理？

對此陳崇樹表示，目前確實無法調整行政命令內容，但NCC會盡快處理其他法規修正程序，並希望在停徵的1年內修正完成，若停徵期滿仍無法完成法規調整，NCC會向財政部申請繼續展延，直到相關規定修改完成。

林俊憲進一步指出，自用第二級電信管制射頻器材輸入申請案件從2年前的2萬餘件增長到去年的4萬件，但目前審查方式較落後，需人工核對相關文件，在業務費遭砍半、希望減少收費情況下，NCC應利用類AI技術協助，節省人力；陳崇樹則回應，會加強引用類AI方式處理，明年也將編列相關預算。

至於這次NCC所擬的第14條附表9修正案，自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費750元等相關內容仍未刪除，因此交通委員會對此部分「不予備查，請予更正」，並要求NCC評估現行做法是否能達到行政目的，至於其他收費項目，則同意備查。

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