中國軍演影片出現101 藍委要求國防部、北市府和內政部共同備戰演習

國民黨立委譴責中共軍演。（記者王藝菘攝）

2025/04/02 16:13

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨台北市5位立委今天在立法院召開「呼籲首都台北市配合國防部軍演」記者會，齊呼「譴責軍演，首都備戰」。有鑑於中共宣傳影片出現台北101、漢口街等地標，他們要求國防部、北市府和內政部應共同舉行首都備戰演習。

國民黨團書記長王鴻薇表示，中共從4月1號開始進行陸海空軍演，中共宣傳影片和衛星定位居然出現台北市的101和漢口街，非常接近總統府，台北市5位立委譴責中共這次演習並提出呼籲，台海要安全，人民要安定，不容許任何武力挑釁。

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國民黨立委賴士葆說，台灣人民不歡迎中國大陸動不動就演習，台北市應該要做預備演習，中共若由演轉戰，我們要做一定的操演。中油的LNG天然氣船因為共軍演習而繞行，台灣長期仰賴外部能源，應該考慮是否重啟核電。

國民黨立委李彥秀表示，民防韌性要趕快處理，支持蔣萬安市長對此能有更積極的作為，台北市是整個國家的政經中心，國防部有責任協助演習。兩岸無論是賴政府還是對岸，都要做相關的思考。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，中共針對性的軍事威嚇和演習，台灣非常有可能成為下一個烏克蘭，台灣準備好了嗎？台北準備好了嗎？不管是民防、救災、物資，包括內政部、國防部都要有全面性的演習，希望政府動起來，北市五位立委呼籲希望加強人民備戰及防衛意識，有更強的防衛演習，來告訴人民。

國民黨立委徐巧芯指出，我國絕大多數人口以及工業基礎及經濟生產能力都是集中在西部。考慮此作戰環境，可預想以中共目前打擊能力，可對我軍構成：一、醫療設施精準打擊之風險。二、我國醫療物資也長期仰賴進口，我國無法自製全部單兵自救用器材。三、也可預想血液儲存，補給會受到很大挑戰。四、考慮到海島環境，國際醫療支援會極度受限。

徐巧芯表示，現有國際針對戰時傷亡的完善研究目前還是主要以北非及中東地區為主。上述國際研究顯示現代戰爭中70.1%的衝突所導致傷患都發生在鄉村，目前發生戰爭的烏克蘭地區情況想定也差不多。但以我國情境來說傷亡大多都會發生在大都市與高度城市化地區。

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