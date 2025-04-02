藍白優秀立委掛零 公督盟：立院六大亂象韓國瑜難辭其咎

公民國會監督聯盟召開「第十一屆第二會期立委評鑑記者會」，揪出國會6大亂象。（記者廖振輝攝）

2025/04/02 16:18

〔記者謝君臨／台北報導〕公民國會監督聯盟今天公布立法院第11屆第2會期立委評鑑結果，評選出25位優秀立委，全部都是民進黨立委；長期關注體育發展的民進黨立委蔡其昌更獲得特殊貢獻獎。公督盟列舉六大亂象待改革，包括預算審查失序，惡意癱瘓機關運作；立委脫序行為頻傳，立法院長韓國瑜難辭其咎等問題。

公督盟評選各委員會優秀立委，分別為內政：王美惠、張宏陸、黃捷、蘇巧慧；外交國防：王定宇、沈伯洋、陳冠廷、羅美玲；經濟：邱志偉、陳亭妃、賴瑞隆；財政：伍麗華、郭國文；教育文化：吳沛憶、范雲、陳培瑜、張雅琳；交通：李昆澤、林俊憲；司法法制：吳思瑤、莊瑞雄、鍾佳濱；衛環：王正旭、林月琴、劉建國。至於黨團幹部則是「從缺」。

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公督盟也列舉立院六大亂象待改革。首先是預算審查失序，惡意癱瘓機關運作。先是總預算因「原住民禁伐補償金」問題，六度遭在野黨退回，造成審議時間不足；再來委員會初審僅刪67億，三讀通過卻刪了2075億，顯見委員會中心主義完全被架空，最終導致三讀的預算確切數字充滿爭議，甚至有「超刪」情況。

其次，助理聘用資訊遭黑箱，國、眾立委拒絕向全民揭露。本會期僅有44位立委自主揭露辦公室公費助理聘用資訊，代表有半數立委將刻意向社會大眾隱匿資訊，特別是國民黨、民眾黨的立委透明比例掛零，在刻意蓋牌的情況下，只會放任「紅手」更肆無忌憚地伸入立院，破壞議事秩序、攻擊台灣民主。

第三，怠忽職守蔓延，國民黨基本表現敬陪末座。口頭質詢率部分，謝龍介僅28.57％，高金素梅亦僅33.33％，陳永康、丁學忠則雙雙低於55％。此外，謝龍介、盧縣一、陳永康、林思銘、李彥秀等人，皆同時出現在口頭質詢與審查參與的倒數名單中。其中，謝龍介的質詢率與審查率雙雙皆低於四成。

第四，立委脫序行為頻傳，韓國瑜難責其咎。本會期政治攻防從未間斷，經公督盟評鑑小組討論，總共有33案被列為本會期立委不當言行案件當中，是第9屆第3會期後，成案數最多的一個會期。而連續兩會期成案數都超過25件，更顯示出朝野依舊高度對立，韓國瑜刻意漠視問題，更導致立院安全亂象不斷發生。

第五，立法效率不佳，讓搭便車的偷懶立委現形。本會期有5位立委連一筆提案都未提出，包括謝龍介、林沛祥、林淑芬、陳永康、黃秀芳，其中，國民黨立委林沛祥在本會期主提案掛零，但共同提案卻高達157筆，讓其他認真的立委辦公室做白工，如此的搭便車（free rider）現象恐讓政治責任難以釐清。

最後，協商制度失靈，朝野互信全面崩解。包括議事規則錯用，濫用逕付二讀、散會動議、架空委員會中心主義，更首見藍營惡意封鎖內政委員會的會議室，剝奪其他立委開會權利，正因程序正義被惡意踐踏，導致如今朝野之間的互信基礎已蕩然無存，但韓國瑜卻未在黨團協商中積極調和朝野意見，自損院長高度。

公民國會監督聯盟今公布立法院第11屆第2會期立委評鑑結果，評選出25位優秀立委，通通都是民進黨立委。（公督盟提供）

立委利益衝突資訊揭露表。（公督盟提供）

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