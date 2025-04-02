鍾小平稱青工會提供連署名冊 國民黨將研議考紀問題

國民黨台北市議員鍾小平（見圖）近日在媒體上爆料，指稱藍營罷免民進黨台北市立委吳沛憶案領銜人李孝亮的連署名冊來自國民黨青工會。（資料照）

2025/04/02 16:18

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市議員鍾小平近日在媒體上爆料，指稱藍營罷免民進黨台北市立委吳沛憶案領銜人李孝亮的連署名冊來自國民黨青工會，擔任國民黨全國青工總會長的國民黨中常委鄭任宗今日指出，他已經在中常會上提案並通過，將針對鍾小平說法傷害國民黨青工會，其中是否涉有考紀問題，交由考紀會研議，國民黨主席朱立倫則裁示全案先交由地方黨部了解。

鄭任宗表示，鍾小平最近在特定媒體上放風聲說，這次大罷免的連署名單是由青工會提供，他必須澄清，青工會並沒有提供任何連署名冊給青工會的任何夥伴，去做大罷免的事情，呼籲鍾小平在發言之前應該先問清楚來龍去脈，確認真實性後再做發言。

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鄭任宗強調，國民黨主席朱立倫在會中表示，希望全黨要團結，不要再因為私人恩怨，鬧上媒體，破壞國民黨的形象與和諧，尤其現在面臨大罷免，已經一團烏煙瘴氣，國民黨沒有必要再網內互打，對自己人鬥自己人，大家要放下私人恩怨，一起共同面對民進黨來勢洶洶的攻勢。

媒體詢問，鍾小平是否應該道歉？鄭任宗說，當然，如果鍾小平有意識到自己的問題，他希望鍾小平可以向所有國民黨及青工會夥伴道個歉，還大家一個清白。

此外，國民黨文傳會主委林寬裕表示，對於一些可能被外界認為不太妥適的言論，黨中央會請地方黨部先行了解實際狀況，因為黨中央沒有辦法憑單一方面的講述，就來判定狀況，因此要先由地方黨部了解，待考紀單位收到地方黨部呈報的資料後，如果覺得有必要，就會進一步來處理。

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