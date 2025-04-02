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    北市議會國民黨團書記長出爐 李明賢：迎戰大罷免

    台北市議員李明賢。（資料照）

    台北市議員李明賢。（資料照）

    2025/04/02 16:10

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會第14屆第5次定期大會將於4月9日舉行，國民黨台北市議會黨團今（2日）宣布，第14屆第3任書記長由內湖、南港區議員李明賢出任。李明賢強調，將全力以赴迎戰眼前的大罷免行動。

    北市議會國民黨團表示，台北市黨部於3月25日公告黨團書記長選舉相關時程，3月28日至31日受理登記，因同額不另舉辦投票，第14屆第3任書記長由李明賢出任。

    李明賢表示，黨團將全力協助蔣萬安市府推動各項市政建設，確保市民福祉提升；同時也將積極配合黨中央的戰略部署，推動各項黨務工作，並定期召開記者會，增進國民黨團能見度與影響力，黨團將以實際行動展現對台北市民的承諾。

    李明賢說，面對當前社會關注重大議題，台北市議會國民黨黨團將全力以赴迎戰即將到來的大罷免行動，捍衛正義與民意；此外，黨團一致支持反對廢除死刑及反對戒嚴的公投立場，認為死刑是維護社會公義的重要手段，對於喪心病狂的犯罪行為必須予以最嚴厲的懲罰。

    他指出，尤其針對近年頻傳的虐童案件，國民黨團主張修法加重刑責，對於情節重大且惡性極端的虐童案件，應處以死刑或無期徒刑，強力遏止慘劇再發生，同時回應市民對安全與正義的強烈訴求。

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