台大生幫收連署書竟遭教授嗆「綠蟾蜍快滾」 系辦電話狂響

一名台大生在Threads上發文表示遭到一名教授罵「綠蟾蜍快滾」。台大校園示意圖。（資料照）

2025/04/02 15:41

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名台大生在Threads上發文，表示她在台大學生常用的臉書社團發文表示能幫忙帶罷免立委傅崐萁的連署書回花蓮，沒想到遭到一名疑為成大醫學院的教授罵「綠蟾蜍快滾」，該名教授還疑似與其他不明人士打電話到系辦警告、抱怨，讓該生相當困擾。文章PO出後引發關注，立委黃捷也直接現身留言，批評該教授言行有問題，還要學生有要幫忙可直接聯繫她的辦公室。

該名台大生昨日在Threads上發文，表示她在台大生交流二手物品的臉書社團「出清」發文，表示她今天人在某處系館，當天可以幫忙收罷免傅崐萁的連署書回花蓮。沒想到，就接到兩通不明人士打來的電話到系館抱怨、警告。

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另外，她在社團的PO文還有一名自介為成功大學醫學院護理系的教授留言批評：「這裡是出清，還以為是政治的個版嗎？！綠蟾蜍快滾！」該名教授還說，看了留言，沒想到該社團已經被某些人變成一個噁心的地方，單純的出賣二手品的地方，還可以偷渡變成簽罷免連署書，真的很噁心！

該學生還說，後來接到第三通疑似就是該名教授打到系辦的電話：「警告我說我找他吵架⋯還不斷要求我要公開我的個資證明我是台大學生，系辦已經很困擾了，稍晚我會報警，想問問大家還可以怎麼辦？」

文章後引發熱議，立委黃捷也留言力挺，表示「這位教授的言行很有問題！」黃捷並和發文學生說：「學妹需要幫忙的話，請直接聯繫我的辦公室。」

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