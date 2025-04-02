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    人權會民調 點出台灣4大新弱勢族群

    國家人權委員會副主委王幼玲（右）及顧蕭新煌（左）等人，今（2）日在監察院舉辦「113年國民人權意識民調調查結果發布」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    國家人權委員會副主委王幼玲（右）及顧蕭新煌（左）等人，今（2）日在監察院舉辦「113年國民人權意識民調調查結果發布」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/04/02 16:25

    〔記者林哲遠／台北報導〕國家人權委員會今日公布國民人權意識民調點出，民眾認為政府應加強身心障礙者、經濟貧困者、兒童青少年及高齡長者的人權保障。台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌也呼籲，政府應關切這4個新弱勢團體的需求，並在「平等」跟「不受歧視」等人權面向有積極作為。

    國家人權委員會上午召開「113年國民人權意識民調調查調查結果發布」記者會，國家人權委員會副主委王幼玲、人權會委員葉大華、台灣亞洲交流基金會蕭新煌董事長出席與會。

    民調顯示，民眾對國內人權評價，以「自由」和「生存權利」的保障評價較高：相對而言，「平等權」及「不受歧視」方面的保障評價相對較低，反映出當前社會對於弱勢群體的包容性與公平性保障仍有待加強，尤其是在消除社會不平等與歧視行為方面。

    針對政府應加強對下列哪個群體人權的重視？民調指出，以「身心障礙者人權」比例最高為 63.3%，其他依序為「經濟貧困者人權」63.1%、「兒童青少年人權」59.5%、「高齡長者人權」58.2%；其他群體比例皆低於 50.0%，依序分別是婦女人權49.3%、移民新住民人權34.5%、原住民人權30%、外籍移工人權29.5%、多元性別人權27.9%、受刑人人權15.3%。

    目前台灣社會，最急迫需要解決的人權問題為何？結果顯示，以「勞動權」比例最高,為 47.0%,其他依序為「居住權」46.7%、「教育權」42.3%、「平等權」37.8%、「隱私權」34.0%,其他人權問題比例皆低於 30.0%。依序為生存權27.7%、財產權26.8%、自由權20.5%、參政權13.9%。

    蕭新煌分析，在「自由」和「生存權利」等保障，政府「少管」便能得到好得面向；但在應該積極有所作為的「平等」跟「不受歧視」等面向政府還有更多努力的空間；此外，政府也要進一步關注，身心障礙者、經濟貧困者、兒少與高齡長者等新弱勢團體的需求。

    該民調委託循證民調有限公司，調查期間自去年9月20日至去年10月15日止；採量化方法，以CATI 系統進行電話訪問，對象為居住在台灣本島及離島地區共22個縣市內，年滿 18 歲以上之民眾；有效樣本為住宅2196份，手機1068 份，合計3264 份，在95%之信心水準時，其最大抽樣誤差範圍約為±1.72%。

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