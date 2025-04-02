北一女禁教職員受中共官媒採訪 許淑華嗆蔣萬安：不敢反共還力挺區桂芝？

台北市長蔣萬安。（資料照）

2025/04/02 15:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市北一女中老師區桂芝接受中國央視採訪，引發爭議。校方近日對內公告，即日起禁止教職員工接受中國官媒採訪。對此，台北市長蔣萬安今（2）日回應，強調尊重校方決定，市府也會堅定捍衛言論自由，做老師的後盾。然而，民進黨台北市議員許淑華痛批，蔣萬安此舉是在替區桂芝開脫，甚至力挺與疑似有黑道、統促黨關係的教師。

許淑華稍早在臉書發文質疑，「蔣萬安還在幫區桂芝開脫？現在不只不敢反共，還要力挺疑似與黑道、統促黨關係密切的區桂芝嗎？」她批評，區桂芝上週接受中國官媒《央視》採訪，開口閉口都在羞辱中華民國，引發全台怒火。

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許淑華指出，北一女中校長陳智源為了維護教育環境，3月31日發布公告，禁止教職員工接受中國官媒採訪。反而最應該出面捍衛中華民國的蔣萬安市長，面對記者提問，竟然繼續以「言論自由」抽換概念，不敢正面回區桂芝的爭議言行。

除了接受中國官媒採訪，媒體昨晚更揭露，區桂芝於中華眷村文化發展總會舉辦2025春季聯歡晚會上，和竹聯幫大老張安樂相談甚歡，看起來像舊識一樣。許淑華痛批，請問區桂芝有什麼資格把《廉恥》掛在嘴邊？如果身為家長，怎麼能放心這種老師來教育孩子！

對此，許淑華要求蔣萬安別在模糊不清的華美詞彙背後躲起來，「身為台北市長，你必須出面說明，正視這些滲透事件的嚴重性，並拿出你應有的態度，守護中華民國！」

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