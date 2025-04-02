朱立倫：台灣少數人及獨派人士數典忘祖背祖背義 大家予以唾棄

國民黨主席朱立倫2日主持中常會。（記者張嘉明攝）

2025/04/02 16:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話指出，全世界華人都在清明節這一天慎終追遠，永遠不忘記祖宗與祖先，但今天在台灣有少數人以及獨派人士，竟連自己是炎黃子孫、中華民族、華人都不承認，這就是真正的數典忘祖，他強調，大家可以有不同的政治立場，但怎麼可以連祖先都不認！

朱立倫表示，清明節是所有華人最重要的民俗節日，大家一起感念先人努力，這是最好的傳統，如果數典忘祖，背祖、背義，大家絕對都會予以唾棄。

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朱立倫說，兩岸同文同種，應該和平相處，但國民黨要譴責共軍近期在台海的軍事動作與演習，這種動作對於兩岸關係沒有正面幫助，也嚴重破壞民眾的情感，對區域安定沒有正面幫助，任何破壞區域均衡，影響兩岸和平的行為，國民黨都堅定反對。

朱立倫並指出，國民黨的兩岸立場就是和中、和陸，以和平為最重要的目標，對於美國則是親美，但並非依賴美國，國民黨親美但不依美，反觀民進黨只是一面倒的依美，國民黨要和中，而民進黨就是抗中，他並強調，依美抗中不會保台，只會害台，唯有親美和中，才能讓兩岸和平、保護台灣。

朱立倫表示，台灣不能完全依賴美國，必須自立自強，要有「2D戰略」，除了穩健強大的國防，也要穩健對話、交流、溝通，國民黨強調兩岸對話交流，而非對抗交惡，主張避戰，但賴清德總統與民進黨為了政治利益、意識型態，不斷引戰，唯有避戰才能降低風險，促進和平，而引戰毀台就是民進黨正在做的事情。

此外，朱立倫還說，民主不能打折扣，民主自由不是必須在台獨旗幟之下，也沒有先決條件，民進黨箝制國人言論自由、思想自由以及兩岸交流的行動自由，想要一黨專政、獨裁，傷害台灣民主自由，民進黨已經掌握了4院，現在連唯一具有制衡功能的立法院，也想透過大罷免達到一黨專政，現在台灣媒體被民進黨掌控，網軍也是民進黨的天下，這就是台灣最大的民主危機。

他還說，全世界沒有一個民主國家的執政黨針對在野黨發動大罷免，這是民主之恥，呼籲全黨要團結一致，不分彼此，所有黨公職要進行總動員，大家團結在一起，沒有個人的小恩小怨，只有大是大非，要力挺所有國民黨立委挺住惡罷。

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