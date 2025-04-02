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    民團罷免林沛祥 國民黨基市黨部提供40萬檢舉不法連署

    國民黨基隆市黨部提供40萬獎金杜絕不正當連署。（記者盧賢秀攝）

    國民黨基隆市黨部提供40萬獎金杜絕不正當連署。（記者盧賢秀攝）

    2025/04/02 15:35

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕公民團體「基隆絕沛」發動罷免國民黨立法委員林沛祥，已經進入第二階段連署，國民黨基隆市黨部今表示，接獲民眾反映有個資遭盜用參加連署，今因此設置檢舉專線提供40萬元檢舉獎金，呼籲民眾提出檢舉。

    市黨部發言人黃申棟表示，市黨部最近接獲民眾陳情，表示他只有去年有連署罷免謝國樑案，卻接獲選委會查對林沛祥罷免案的電話，擔心自己的個資外流。市黨部呼籲所有的民眾共同把關，若發現連署有不法情事，經告發成功，市黨部將提供檢舉獎金。

    黨部發言人潘艾嘉表示，國民黨基隆市黨部為維護社會的公平性，同時杜絕違法使用個人資料，自即日起設置檢舉專線0983211270。只要民眾發現個資在未經本人同意下，遭用於連署罷免林沛祥案，民眾就可以撥打專線提出檢舉，或是赴基隆地檢署提出告發或告訴。若檢舉獲地檢署起訴，黨部就給檢舉民眾20萬元將金，若經法院審理判處有罪，再提供20萬元的檢舉獎金。

    國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，民進黨的黨公職人員服務處都全力支持大罷免連署，服務處轉為連署站，所謂的大罷免，其實就是民進黨在背後操盤，根本就是假藉公民團體之名，推動其政治鬥爭。

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