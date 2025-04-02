龍應台投書《紐時》「台灣時間不多了」 周玉蔻：就是個假貨

前文化部長龍應台。（資料照）

2025/04/02 15:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報昨（1）日刊登前文化部長龍應台的邀稿專文，標題為「台灣的時間不多了」（The clock is ticking for Taiwan ）。文中強調「確保台灣和平與自由的唯一路徑，是與中國尋找和解共存之道」，隨即掀起熱議。對此，資深媒體人周玉蔻今（2）日發文痛批龍應台是假貨，直呼「有識之士應該群起攻之」。

周玉蔻在臉書發文表示，中共人民解放軍發動沒有名字的軍演，4月1日愚人節耀武揚威，台灣股市用上漲500多點還以顏色，美國白宮及歐盟也先後譴責，中共涉嫌破壞現狀、毀壞兩岸和平的企圖遭國際認證。

請繼續往下閱讀...

周玉蔻指出，同一天，馬英九政府時代的政務官龍應台自稱「受邀」在紐約時報撰稿，拐彎抹角罵賴清德，咬文嚼字為中共被大多數台灣人認同的「境外敵對勢力」角色洗白。「話語中的扭揑作態，就是我一向認識的假貨」。

周玉蔻痛批，假文化人，真政治打手！假清新政治人物，真政客小官僚。至於德國太太、少年媽媽部分，涉及私德，公道自有評斷，據我所知，關於她在這方面人設形象的自我打造，真假難辨、虛實曖味，不以為然者大有人在。

周玉蔻透露，她曾在電台節目訪問過龍應台，第一次是她以台北市文化局長身分受訪，坐車接送、隨員緊緊跟隨，令她印象深刻難忘。後來，她詢問時任台北市長馬英九的親信：「你們市府最官僚的首長是誰？你知道嗎？」、「龍？」對方果然聰明。原來，那時「龍太后」之說就已竄流在政壇。之後馬英九當上總統，龍應台入閣，那位親信也不看好，龍應台的公眾評價就變成檯面上的「龍太后」。

最後，周玉蔻提到，往事不已矣。龍應台利用名牌外國媒體為自己詭辯誤謬文字增加光環的手法再度出山。臉書上已經有很多人對她的評述提出駁斥。自己不再浪費心思評論她的滿腦子「龍太后」時期美好時光的喋喋喃語，只想以親身體驗和長期閱讀她的文章、觀察她的言行證實，並直呼「她就是個假貨，有識之士應該群起攻之」。

龍應台在臉書貼出投書後，也引來不少網友留言批評，「對方要侵略，我們必須提防，然後防範未然叫做不想和平？不想要和平的是那個一直要侵略他國的一方」、「是誰不想和平相處？ 軍演軍艦繞台的是誰？」、「龍作家想用文字代換邏輯，正確的邏輯應該是臺灣不捍衛和平，就不會有民主。這件事臺灣人民已經犧牲無數的生命做了80年， 而且會一直做下去。」

律師林智群則留言開嗆，「斑馬跟獅子怎麼談和解？中國要的和解唯一方式就是吃掉你，你的『某種方式』是指『幾分熟』嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法