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    邱于軒再度批評大港開唱 尹立：對音樂文化的無知

    前高雄市文化局長尹立。（資料照）

    前高雄市文化局長尹立。（資料照）

    2025/04/02 15:09

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市議員邱于軒再度批評大港開唱，質疑涉入政治，並指「灑冥紙是市府想要提倡的音樂活動嗎？」對此，前高雄市文化局長尹立回擊說，這展現了她對音樂文化的無知，或對台灣藝文自由的蓄意打壓。

    2019年，韓國瑜前市府將大港開唱補助等4案，移送司法調查，邱于軒並以「挖弊案不像挖洞般簡單」為名，發文痛批大港開唱，後來大港開唱宣布停辦。

    今年的大港開唱2天吸引10萬歌迷，閃靈樂團每回在大港開唱結束表演後，歌迷都會自主發起撒冥紙，另也傳出今年現場有人支持大罷免連署；引來邱于軒不滿，要求使用公帑辦理的音樂活動，要與政治脫鉤，更不該和罷免活動扯上邊，她也想知道「灑冥紙是市府想要提倡的音樂活動嗎？」這個會期是審決算，她希望高雄市文化局好好說清楚。

    對此，前高雄市文化局長尹立回擊說，邱于軒對音樂產業無知，曾諷刺高雄流行音樂中心「只能借廁所」，卻忽視其對音樂產業的貢獻；並長期敵視大港開唱，自2019年起，國民黨對大港多加鄙視，邱于軒並在議會羞辱文化局，但2021年檢方已發文「查無不法」。

    尹立說明，閃靈的「灑冥紙」是對228與白色恐怖受害者的悼念，邱于軒的批評，顯示對台灣歷史的無知或惡意；她與國民黨一再試圖干預音樂內容，但高雄不會屈服於政治打壓，「音樂與創作自由，才是這座城市的核心價值！」

    許多歌迷也到邱于軒的臉書洗版說，「想請問你有來過大港實際參與過嗎？知道閃靈撒冥紙的用意嗎？知道我們參加音樂祭的用意嗎？」「蹭熱度請做功課，大港開唱每一屆都是聲援台灣，不是你這種黨這種人會知道的，難怪只懂叫人不要罷免，妳們卻要罷免台灣！」

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