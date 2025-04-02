司法委員會改討論國會擴建 羅智強：變成柯建銘發表「就職演說」

國民黨團書記長王鴻薇與國民黨團首席副書記長羅智強。（記者王藝菘攝）

2025/04/02 15:28

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄，昨天突然變更議場改報告國會擴建，並邀請祕書長周萬來列席。國民黨團質疑，政府喊沒錢，立院卻討論國會擴建，對得起人民嗎？而且民進黨團總召柯建銘竟在委員會發表「就職演說」超過一小時，民進黨可以再離譜一點。

國民黨團書記長王鴻薇表示，昨天中午突然接到臨時更動議程，這其實並不符合議事規則，真要更動應在兩天之前，且國會擴建是什麼立即緊急或有重大議事的情況嗎？政府喊沒錢，立院卻談國會擴建，對得起人民嗎？

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王鴻薇批評，民進黨團為了變更司法及法制委員會議程，臨時取消衛環委員會議程，以及內政委員會、經濟委員會的考察行程，根本是想「私設刑堂」。而且衛環委員會本來要了解有關7200多億的勞動部「就業安定基金」，結果卻變成柯建銘個人秀時間。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，「古有阿房宮，今有『柯』房宮」，前天愚人節有五一罷工隊愚弄行政院長卓榮泰，今又來搞「柯」房宮專案報告，在司法及法制委員會發表「就職演說」超過一小時，民進黨真的可以再離譜一點。

羅智強指出，過去民進黨國會多數八年了，從來沒有好好關心國會遷建，怎麼現在突然擔心？且真要找報告也是找總務處，怎麼找議事處？大家真的要注意「大罷免若贏，院長柯建銘。」

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