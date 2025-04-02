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    統派以言論自由護航中配 人權會籲立法規範鼓吹戰爭宣傳

    國家人權委員會副主委王幼玲（右）。（記者林哲遠攝）

    國家人權委員會副主委王幼玲（右）。（記者林哲遠攝）

    2025/04/02 14:50

    〔記者林哲遠／台北報導〕近期移民署接連針對在台生活卻發表武統言論的3名中國配偶「亞亞」劉振亞、「小微」趙嬋、「恩綺」張燕，廢止其依親居留許可並限期離境；豈料，台灣左派、統派等人士卻發聲明批評，政府的裁處違反民主法治，台灣言論自由受壓縮。國家人權委員會副主委王幼玲今日表示，聯合國ICCPR公約明定應以法律禁止任何鼓吹戰爭的宣傳，呼籲立院應儘速加速相關立法腳步。

    國家人權委員會舉辦「113年國民人權意識民調調查結果發布」記者會，王幼玲在會後受訪時透露，人權會在例會中有討論「亞亞案」，首先根據聯合國公民與政治權利國際公約（ICCPR）第20條明訂應以法律禁止任何鼓吹戰爭的宣傳，在歷次國際審查中，眾多專家也提出須以法律規範，但台灣至今仍未展開相關立法工作。

    王幼玲表示，人權會認為，有關於鼓吹戰爭的宣傳應該要有明確的法律的規範，包括去界定什麼是鼓吹、什麼是戰爭，現在到底是不是戰爭的狀態、宣傳等，確保法律的明確性，要適用於刑法還是民法等，都應儘速推進。

    針對本次相關事件，王幼玲說明，內政部是以「兩岸人民關係條例」授權訂定的許可辦法，裁定中配有危害國家安全及社會安全之虞，執行取消其居留權。按法治國標準，需考慮行政措施是否符合法律明確性、手段是否符合比例原則等，人權會認為內政部有其審議機制，中配也有尋求相關行政救濟。

    至於適不適當？王幼玲說，各界皆有不同觀點，包括從國安、從言論自由、家庭團聚權等不同角；人權會經討論後，會多收集各方意見，並納入這次兩公約審查的獨立評估意見。

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