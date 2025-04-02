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    同框張安樂 區桂芝還原始末「公道自在人心」

    區桂芝與張安樂同框截圖。（圖擷取自周玉蔻臉書）

    區桂芝與張安樂同框截圖。（圖擷取自周玉蔻臉書）

    2025/04/02 13:25

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立北一女中國文老師區桂芝日前因上央視批評總統賴清德，一番言論引發爭議。今（2日）媒體人周玉蔻貼出照片，內容為區桂芝與統促黨主席、白狼張安樂同場相談甚歡，諷刺道是「世紀經典畫面」。對此，區桂芝表示，張安樂先前曾多次透過朋友對她轉達支持，當天是首次見到就主動上前表達感謝。

    周玉蔻今於臉書貼出影片截圖，畫面中可見影片名稱為「中華眷村文化發展總會2025春季聯歡晚會」，區桂芝與張安樂距離相近，言談甚歡；周貼文則稱張安樂與區桂芝密談是世紀經典畫面，「一個是黑道頭頭、高掌統一大旗的統促黨主席；一個是被認爲敵我不分的高中女教師」。

    區桂芝今受訪表示，當天她以眷村子弟身分參加眷村活動，偶然看到張安樂先生；而張安樂先前曾經多次透過朋友，表達對她的支持，因平時二人根本沒機會見面，當天她就主動上前跟張說聲謝謝。

    區桂芝說，當天是一個七、八百人參加的大型活動，眷村子弟非常優秀，當天也有很多其他名人出場，難道這些名人都有問題嗎？

    她認為，自己現在一言一行都被放大解讀，但公道自在人心，她也不用太介意這些放大，「我覺得網路上很多喜歡移花接木這種把戲，隨之起舞就太沒智慧了，網路謠言就由他們去放吧，清者自清」。

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