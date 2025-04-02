罷免洪孟楷二階連署突破2萬件 民團加強陸戰、到宅服務衝高門檻

公民團體「罷洪刻不容楷」推動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，不少民眾排隊簽署連署書。（記者羅國嘉攝）

2025/04/02 14:31

〔記者羅國嘉／新北報導〕公民團體「罷洪刻不容楷」推動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，目前正辦理第二階段連署，領銜人方柏翔表示，截至4月1日止，已收到2萬0714件連署書，距離最低門檻約近4萬件門檻已過半，為了衝高連署量，確保二階過關，團隊持續推動小蜜蜂多點設站，並強化「陸戰」與「到宅服務」，就算只有一份連署書志工也會前往，因為「一份都不能少」。

方柏翔指出，二階連署數雖已過半，但距離團隊設定的安全目標5萬件仍有差距。目前連署工作進入關鍵時期，許多熱情支持者已完成連署，接下來將強化陸戰策略，包括廣設連署站點，讓民眾更容易參與連署；機動「小蜜蜂快閃」，主動出擊深入人流密集區設攤；提供「到宅服務」，針對行動不便或找不到連署站的民眾，安排志工親送連署書，電話可撥打0909744511。

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近期天氣不穩定，使得街頭連署難度增加，影響到簽署意願。方柏翔表示，團隊會持續努力，並呼籲支持者不要受影響，若無法前往連署站，可透過到宅連署服務完成簽署。然而，團隊在推動連署過程中也面臨挑戰，部分社區拒絕提供場地，申請路權也受到阻礙。此外，部分鄰里長被指疑似動用行政資源，在里民活動時夾帶宣傳品，團隊對此表示遺憾，並強調會持續努力突破困難。

另外，針對清明連假，方柏翔說，除原本的定點包含淡水區的沐荼寺、穀牌倉庫、依德電器（週日公休）、三協成餅舖、中正東路8之7號、民族路29巷38號及議員鄭宇恩服務處；石門區的老梅路51號；八里區的頂罟一路120號；泰山區的古早弄糖冰品店、時珍中醫及議員李宇翔泰山服務處、戴領育（賴秋媚）服務處；林口區的林口老街上、文化北路一段390號、議員李宇翔林口服務處等。各區也都有規劃小蜜蜂，也會開行動胖卡連署車。

公民團體「罷洪刻不容楷」推動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，不少民眾排隊簽署連署書。（記者羅國嘉攝）

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