自稱顏的表弟爆接「溫柔恐嚇」電話 顏寬恒辦公室駁斥

林宣宏自稱為顏寬恆的表弟表示，接到在顏寬恆服務團隊工作的表舅電話「溫柔恐嚇」，指顏清標打給表舅，對他施打壓力，要他不要再參與罷免。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/02 15:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免二階連署倒數計時，正值4月大甲媽祖起駕繞境，中二罷免團體「解顏行動」發言人林宣宏自稱為顏寬恒的表弟，今天現身台中罷團宣告破萬記者會時表示，接到在顏寬恒服務團隊工作的表舅電話，指顏清標打給表舅，對他施加壓力，要他不要再參與罷免，這通「溫柔恐嚇」的電話，也證實他與顏家確有親戚關係。

對此，顏寬恒辦公室聲明，對罷免團體捏造謊言傳遞假訊息，表達嚴厲譴責，林宣宏對於親戚關係，前後說詞反覆無常，服務團隊內沒有他所說的舅舅、表舅是幕僚成員，團隊也沒有主動聯繫其相關親屬，更遑論有「溫柔的恐嚇」一事。

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林宣宏表示，顏清標是表舅，自己是顏寬恒的表弟，因為看不慣國民黨立委在國會為非做歹，因此挺身而出，參與罷免顏寬恒，沒想到顏清標本人打電話給在顏寬恒服務團隊工作的表舅，對我施加壓力，希望我不要參與罷免行動。

林宣宏說，這通電話對他來說是「溫柔的恐嚇」，表舅電話中說尊重他的立場與想法，但會影響家族，要他不要再做此事（罷免），因此，他開始會退縮害怕，怕影響家裡會。

林宣宏也說，直到媽媽提到「換做在是以前顏清標的時候，你早就被帶走了」，意思就是以前他會被帶走，人就不見了，人從天空掉下來等等，但也讓他決定繼續站出來，沒有退縮，這種「溫柔的恐嚇」，在地方常遇到的事，也包括這次解嚴行動，他不能害怕，害怕就輸了。

「我不怕死，我只怕沒有自由！」林宣宏強調，參與罷免顏寬恒，一開始是想讓大家不要那麼害怕，因為中二選區有很多人害怕顏家，不敢簽連署，希望大家看到我都站出來了，不要害怕，這通電話後，更讓他不可以害怕任何地方勢力，要站出來向顏寬恒、向惡勢力宣戰。

林宣宏指電話中，表舅也針對4日媽祖起駕日，罷團也在沙鹿鹿寮成衣商圈舉行「反共護台灣-媽祖是大家的媽祖」活動，也要他們不要舉行，還說這件事很不好看，他強調，罷免活動仍照常舉行，希望大家一起挺罷免，目前收到連斁件數超過8000件，距離第二階段罷免門檻仍未過半。

林宣宏也說，從也挺身出來參與解顏行動，顏家一直否認親戚關，讓他壓力一直很大，這電話也非常感謝顏家證實兩家有親戚關係。

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