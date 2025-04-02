澎湖區漁會會員代表大會 府會雙首長祝賀

澎湖區漁會會員大會，各界貴賓齊聚。（澎湖縣政府提供）

2025/04/02 13:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖區漁會今（2）日在第三漁港大禮堂舉行「第18屆第1次會員代表大會」，進行理、監事及上級漁會會員代表選舉。澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁等貴賓應邀出席，對漁會長期支持縣府各項漁業政策、保障漁民權益深表肯定，並向新當選的會員代表們表達誠摯祝賀，期許會務昌隆，大家持續攜手為澎湖漁業的永續發展努力。

陳光復表示，澎湖以海立縣，海洋是我們共同的母親，而漁民朋友則是與海搏鬥、艱辛工作的第一線家人。漁會長年來扮演連結海洋、政府與漁民之間的重要橋梁，對於其在服務地方及漁民所展現的付出與努力，他深表感謝與敬意。雖然中央與地方在施政上各有考量，法規與政策有時也會造成漁民的不便與困擾，但在漁業的永續發展與海洋資源保護方面，大家的目標是一致的。

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議長陳毓仁表示，澎湖區漁會是澎湖地區最大的人民團體，會員人數眾多，漁民更是支撐澎湖經濟的重要力量。他強調，無論漁會有任何需要，縣府與議會都會全力提供協助。他也感謝理事長吳良添2屆任期，對澎湖漁業的付出，並期許新任理事長延續優良傳統，持續帶領漁會穩健前行。

大會主席呂鴻生表示，感謝縣府過去一年對漁民的關懷與支持，並表示對未來漁業的發展充滿信心。他也祝福所有漁民朋友漁獲豐收、身體健康。農漁局長陳高樑、全國漁會主任吳淑玲，以及多位地方人士皆到場致賀，展現對澎湖漁業的關注與支持。

澎湖以漁業立縣，澎湖區漁會是最大人民團體。（澎湖縣政府提供）

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