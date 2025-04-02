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    花蓮議長張峻表態挺罷傅 朱立倫：不要再搞大罷免

    今年適逢故總統蔣介石逝世50週年，朱立倫（中）近午率黨公職幹部前往桃園大溪慈湖陵寢謁陵。（記者李容萍攝）

    今年適逢故總統蔣介石逝世50週年，朱立倫（中）近午率黨公職幹部前往桃園大溪慈湖陵寢謁陵。（記者李容萍攝）

    2025/04/02 13:20

    〔記者李容萍／桃園報導〕曾是國民黨花蓮縣黨部主委的現任無黨籍花蓮縣議會議長張峻，今（2）日投出震撼彈，站出來力挺罷免立院國民黨團總召傅崐萁，引起政壇熱議。國民黨主席朱立倫對此表示，大罷免是一個完全違反民主的一個做法，他喊話呼籲大家團結，不要再搞大罷免。

    今年適逢故總統蔣介石逝世50週年，朱立倫近午率黨公職幹部前往桃園大溪慈湖陵寢謁陵，被問及對於花蓮縣議會議長張峻挺罷傅崐萁一事看法時，朱立倫表示，大罷免是完全違反民主的做法，而且全世界民主國家沒有這樣，我們都是堅定的反對，希望大家團結起來，讓台灣的民主進步往前邁進，不要再搞大罷免，這種大罷免的惡質做法是大家都不能接受的，大家要團結一致。

    張峻於今日聲明提到，自己以及許多資深藍營議員遭傅崐萁不斷打壓和抹黑，最後被迫離開國民黨，自從傅崐萁接下立院黨團總召後，國民黨的聲勢出現斷崖式的崩壞，張認為，國民黨必須與傅崐萁切割，以免國民黨走向邊緣化，與人民的距離愈來愈遠，因此決定出來罷免。

    今年適逢故總統蔣介石逝世50週年，朱立倫（右）近午率黨職幹部前往桃園大溪慈湖陵寢謁陵。（記者李容萍攝）

    今年適逢故總統蔣介石逝世50週年，朱立倫（右）近午率黨職幹部前往桃園大溪慈湖陵寢謁陵。（記者李容萍攝）

    今年適逢故總統蔣介石逝世50週年，朱立倫（前）近午率黨職幹部前往桃園大溪慈湖陵寢謁陵。（記者李容萍攝）

    今年適逢故總統蔣介石逝世50週年，朱立倫（前）近午率黨職幹部前往桃園大溪慈湖陵寢謁陵。（記者李容萍攝）

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