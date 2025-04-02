中國軍演威逼台灣 林智鴻籲檢視中製定錨器避免成為國安破口

林智鴻呼籲檢視中製船舶定錨器，避免成為國安破口。（記者葛祐豪翻攝）

2025/04/02 13:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中國軍演威逼台灣，高雄市議員林智鴻今（2）日於議會質詢指出，台灣更應留意中製船舶定錨器的使用，避免中國利用巡航器GPS的北斗衛星，輕易的讓境外敵對勢力利用商業平台，找到國安破口，影響我國海域與國土安全。

林智鴻指出，中國電商「淘寶」、「蝦皮」、「拼多多」，狹低價優勢大舉直達台灣，也讓眾多國安疑慮同步進入台灣，利用中國北斗衛星導航的各類中製定錨器就是一例。

請繼續往下閱讀...

林智鴻說，他接獲民眾陳情指出，中製定錨器於中國電商平台隨處可得，2、3萬就買得到，且可用於中小型船舶包括娛樂釣船等，台灣的民間船舶反而可能成為中方運用北斗衛星情蒐，干擾我國海域安全的管道。

他指出，北斗衛星的使用範圍從20海浬到200海浬，對台灣國安衝擊，呼籲主管海洋事務的海洋局，應協助民間檢視，避免漁民於不知情情況下，使用具國安風險的船用導航。

對此，高雄市海洋局長黃登福表示，漁船出海需要衛星通訊設備，規定需要經過NCC（國家通訊傳播委員會）核定的設備，交通部航港局每年會定期檢查或特別檢查，市府也會加強向漁民宣導。

根據NCC說法，使用北斗盒子等衛星通訊設備，涉及非法使用無線電頻率，違反電信管理法第52條第2項，可開罰50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法