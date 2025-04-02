PO闖自行車道座車4月1日補換照 四叉貓：徐巧芯急著辦過戶？

四叉貓PO出車牌號碼「BWT-3389」的汽車資料前後比較資訊。（圖擷取自臉書）

2025/04/02 14:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯日前被爆違規疑似座車開進台北市河濱單車道，並停放在橋下空地。PTT網路紅人四叉貓今日稍早到監察院調閱資料，發現該座車不在徐巧芯2024年2月29日的財產申報上。四叉貓今日PO出該輛車的時間軸，指出自從他4月1日說要去查徐巧芯的財產申報，結果該車在4月1日的上班時間就跑到台北市監理所辦理過戶，自己是不是發現了什麼？怎麼徐巧芯這麼急著辦過戶？

四叉貓在臉書PO出1張圖片，可以看到車牌號碼「BWT-3389」的汽車資料前後比較資訊，原本補換照日期從原本民國113年2月5日更新為民國114年4月1日，四叉貓在貼文中表示，「徐巧芯的LEXUS ES200時間軸：1.巧芯座車的換照日期是2024/2/5（註：中壢監理站）2.巧芯財產最新的申報日期是2024年2月29日。

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四叉貓指出，徐巧芯座車在2025年3月30日被爆硬闖自行車道．四叉貓在2025年4月1日的清晨一點，發文公布巧芯座車是「BWT-3389」，並說隔天要去查巧芯的財產申報．徐巧芯座車在2025年4月1日的上班時間，跑到台北市監理所辦理過戶，四叉貓在2025年4月2日去監察院查詢財產申報（2024年2月29日的版本），發現巧芯的車輛欄寫著「本欄空白」。

四叉貓在文末質疑，他是不是不小心發現了什麼？怎麼巧芯這麼急著辦過戶？

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