張峻公開罷傅！花蓮縣議會民進黨總召張美慧：民眾全家歡呼

花蓮縣議會民進黨黨團在花蓮車站前，拿出超大罷免傅崐萁海報，強調罷傅已經非關藍綠，希望集結反對傅崐萁勢力一起努力。（記者花孟璟攝）

2025/04/02 13:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會無黨籍議長張峻今天上午大動作表態支持罷免傅崐萁，縣議會民進黨黨團今天也集體出來發聲。黨團總召張美慧說，傅崐萁在花蓮20多年手法就是會開芭樂票、拿中央建設當自己政績，出事就把問題推中央，今天張峻出來挺罷傅，讓國民黨內反傅勢力都出一口惡氣，還有人一口氣拿10張連署書送到連署站！

張美慧說，議長張峻今天在地方媒體頭版刊登半版聲明，這代表罷免傅崐萁已經非關藍綠，而是花蓮鄉親真的「受夠傅崐萁夫妻在花蓮長期掌權20多年」，造成花蓮發展停滯、沒有進步，傅一貫手法是動輒把所有的責任推卸給中央，造成花蓮鄉親對政府施政的誤解，就是要策動地方鄉親與中央的對立及分裂。

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張美慧說，傅崐萁最會開政策支票，但幾乎都是芭樂票、而且通通都不是他的責任，如果有人反對他的想法，就會被趕盡殺絕、剷除消滅，藉此殺雞儆猴，讓花蓮鄉親百姓是敢怒不敢言，寒蟬效應在花蓮20幾年。

張峻刊登半版聲明，許多花蓮人吃早餐就看到這份聲明，張美慧說，她服務處的民主連署站一早就有鄉親因為看到聲明「全家歡呼、非常感動」，還帶10張的連署書來，民眾還說，現在還要衝去吉安、請朋友一起來寫連署書。

張美慧觀察，議長表態的效應就是讓反傅崐萁的鄉親更勇敢了，日前包括無黨籍議會聯盟總召楊華美也已公開宣示罷傅，「希望花蓮所有反對傅崐萁的勢力都能整合在一起」，目標是換掉傅崐萁，花蓮人不需要一個永遠滿口謊話、欺騙人民、阻礙花蓮發展進步的人在國會帶頭做亂。

民進黨縣議員胡仁順也說，議長張峻曾擔任國民黨花蓮縣黨部主委，對於黨員的照顧、國民黨在花蓮的發展有正面影響，卻因傅崐萁作梗而受到委屈，「議長骨子裡就是正藍」，今天卻站出來支持罷傅「真正勇氣可嘉」。

花蓮縣議會議長張峻今天公開表態挺罷傅，也將投入協助爭取鄉親出來寫連署書。（記者花孟璟攝）

花蓮縣議會議長張峻今天在更生報刊登半版聲明，公開表態罷免傅崐萁。（記者花孟璟攝）

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