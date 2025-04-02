退將「反共護台」大路跑4/4花蓮登場 「黑熊森遊會」5日移師東部

退役將領挺身「反共護台」大路跑大縱走活動，4月4日上午9點將於花蓮太平洋公園起跑，主辦單位歡迎民眾報名參加，活動免費。（圖擷取自網路）

2025/04/02 14:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕退役將領挺身「反共護台」大路跑大縱走活動，4月4日上午9點將於花蓮太平洋公園起跑，主辦單位邀請民眾帶著家人、另一半，走出家門用慢跑、健走等各種形式的樂活運動，展現守護家園的正能量；黑熊民防教育協會4月5日、6日將首度在花蓮舉辦「黑熊森遊會」，邀請民眾免費參與闖關。

信民協會、台灣國際災難援助基金會籌備處、反共護台志工聯盟等主辦單位，今日公布「守護台灣與自由同行-花蓮站」報名表，活動免費參加，線上、現場前100名報名者，並完走或完跑5公里者，將贈送「守護台灣」紀念小物，五合一多功能編織手環，有指南針、口哨、打火石、切割刀、編織繩。

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主辦單位規劃，「反共護台」大路跑活動將於清明連假4月4日（週五）上午9時至12時舉行，起終點均位於花蓮太平洋公園（和平廣場），本次路跑、健走距離約5公里，可上網報名。

高齡87歲的前國防部計畫處處長、退役少將丘衛邦，1日現身「反共護台大路跑大縱走」記者會，痛斥國民黨已淪為共產黨走狗，並振臂高呼「清除立法院舔共立委」。他強調，期盼軍中袍澤、國人以及中國國民黨的同志，都能夠捍衛中華民國，將目前在立法院中，親共、舔共、濫權、危害國家安全的立法委員罷免。

丘衛邦更說，「共匪」的統戰，就是「打擊主要敵人、拉攏次要敵人」。把主要敵人消滅後，它就會把次要敵人消滅，是個非常殘暴的政權。丘也痛批台北市長蔣萬安，被議員問到「哪一國家要消滅中華民國」時，竟然支支吾吾講不出來，「現在的國民黨已經是共產黨的走狗」。

另外，黑熊民防教育協會4月5日、6日一連兩天，將首度移師台灣東部，於花蓮文創園區舉辦第5屆「黑熊森遊會」防災主題園遊會，邀請家長小孩一起體驗防災物資準備、災害疏散模擬、辨認地理位置共七關的闖關體驗活動。

黑熊學院執行長朱福銘強調，黑熊森遊會每一關都是民防知識的學習，活動辦理經費向來由學院自籌，不收取門票，是面向大眾的推廣活動，然而這樣的立意仍然被在野黨扭曲，傾全黨之力對一個民間團體造謠抹黑。

他指出，自從黑熊學院遭國台辦列入台獨制裁名單，這個國會多數黨立即跟進共產黨腳步，捕風捉影的造謠抹黑學院，意圖壓制任何台灣民眾自主防衛的準備，「攻擊黑熊學院不會挽回國民黨支持度，更不會掩飾強推賣台法案的行徑」。

黑熊民防教育協會4月5日、6日一連兩天，將首度移師台灣東部，於花蓮文創園區舉辦第5屆「黑熊森遊會」防災主題園遊會。（圖擷取自臉書）

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