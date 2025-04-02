籲李孝亮不要當砲灰 吳崑玉：該關該廢的是黃呂錦茹

政治評論員吳崑玉。（資料照）

2025/04/02 14:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨動用黨內青年軍對數名民進黨立委發起罷免，但「冒名連署」、「死亡連署」爭議頻傳。其中罷免綠委吳沛憶的領銜人李孝亮，就因為死亡連署過多遭控偽造文書，其母親日跳出來控訴李孝亮是被藍營高層施壓去當領銜人，引發輿論熱議。對此，政治評論員吳崑玉表示，幫這種沒肩膀的長官頂罪，更是一萬個不值得。該關該廢的是黃呂錦茹，建議李媽媽，除了發文澄清真相，更重要的是自己出錢請個好律師，換掉國民黨派出的律師，專心幫你兒子辯護。

吳崑玉在臉書PO文分析，首先，罷免吳沛憶108個死亡連署，足以說明這些連署書是用「抄」的，不是如民團般擺攤連署，或透過地方公職一張張跑出來的。這說明當初黨中央過度輕敵，沒有下令地方公職動員配合，地方黨部又便宜行事，隨手抓個名冊就拿來抄。組織部或地方黨部的名冊也沒更新，才會抄出108條死亡名單，加上領銜人戶籍出包，這不是一開始就要確認的細節嗎？

請繼續往下閱讀...

張延廷是個空軍退將，你能想像他飛機飛上去，按下發射鈕，才發現飛彈過期了，火點不著，射不出去？這整個作業程序，就只能用個「爛」字來形容，腐朽到連「扯」字都不足以描述。請問，如此主委（主將），如此組織，如此粗糙的作業流程，連組個眼鏡都能讓人碎掉一地鏡片，如何作戰？

吳崑玉指出，其次，要抄名冊，總得有個依據，黨部抄名冊，最可能的就是依據國民黨黨員名冊。但國民黨的黨員名冊，豈是什麼青工會、小朋友、地方公職隨手可得東西？黨員名冊向被視為地方黨部主委私產，組織部最高機密，沒有主委下令放行，誰能拿到包含出生年月日等個資的完整黨員名冊？歷來選舉需要黨員名冊時，頂多印出「姓名+地址」的自黏名條以供寄發傳單與投票通知，或印出「姓名+電話」的名冊以供電話中心打電話動員。

能用到連署書，包含個資的完整名冊，非主委層級不足以取出。所以，黃呂及謝龍介等主委，在類似案件中，根本逃脫不了法律責任，就算有人出面頂罪，恐怕也難逃法網，因為沒有主委點頭批文，誰也拿不到完整黨員名冊。

吳崑玉續指，事情出包後，這些主官主將的一門心思，完全放在如何讓自己脫罪沒事之上，將部屬及小朋友推上火線去當砲灰，其俗辣行徑讓人深感不恥。雖然在官場，「長官掛勳章，部屬擋子彈」的組織文化屢見不鮮，但如此明顯的權責路線，還想切割到一塵不染，是會讓所有下屬寒心至極的。年輕人可能以為他幫長官擋了子彈，是英勇的雷鋒，實際上可能是進去關的余文。余文還算好的，最後還回到北市府，保住一口飯吃，沒有黨產的國民黨，那還有飯留給你吃？

再看看曾幫國民黨打出一片江山，卻滿身是傷的邱毅、蔡正元，國民黨有再重用他們嗎？國民黨就是一個會將渾身是傷的勇士，丟棄在戰場上自生自滅的團體，其他人忙著攜家帶眷，以「保護領導中心」為名，荒不擇路的追隨領導撤退，其實都在保護自己一家一室之安康，沒有要幫戰友們活下去的意識。

吳崑玉建議，李媽媽，除了發文澄清真相，更重要的是自己出錢請個好律師，換掉國民黨派出的律師，專心幫你兒子辯護。要知道，律師這行業，號稱正義使者，其實誰出錢請的？才決定了他辯護的重點。江湖上看過太多例子，大哥要小弟出來頂罪，除了給安家費，還幫他請大律師，但律師的辯護重點，是幫大哥脫罪，而不是讓小弟免責。國民黨沒有那麼偉大，黃呂大人沒有那麼神聖，不值得李孝亮用一生污點來維護他們的完美無瑕。

槍不是你開的，人不是你殺的，名冊不是你抄的，這條罪名頂得完全沒有道理。而且，一如前述，國民黨是個完全沒有江湖義氣的組織，在這裡，「義」字平日是拆開來寫的，唸作「羊我」，養我才有義氣，不養我誰給你講義氣。到出事時更妙，「義」字是倒過來寫的，唸作「我王八」。先保護好自己，比什麼都重要，千萬別幹傻事。

吳崑玉直言，政治是個很迷人的志業，但不見得值得年輕人如此奮不顧身的投入。講白點，有這種肩膀和義氣，當兄弟都比幫政客頂罪好，幫這種沒肩膀的長官頂罪，更是一萬個不值得。該關該廢的，是那個既不能縝密計劃於前，又不能扛責善了於後的廢物主委，而不是這個還有點義氣的年輕人。自己國家自己救之前，先得讓這些長官們學會，自己剉屎自己清。叫一個啥都不知道的年輕人來頂罪扛責，真是丟人現眼到令人唾棄。現在當下，真正該自我了斷的是黃呂錦茹，不是李孝亮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法