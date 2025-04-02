前助理捲共諜案 綠委驚訝：中共滲透匪諜就在身邊

前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉違反國安法，訊後20萬元交保。（讀者提供）

2025/04/02 12:57

〔記者陳政宇／台北報導〕前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓傳出遭中國情報單位吸收，被約談到案後諭令20萬元交保。對此，同樣做為盛男前老闆的許智傑、郭昱晴、羅美玲等民進黨立委，今（2日）聽聞此事皆備感驚訝，除說明其工作內容，也呼籲相關單位依法嚴辦、各界都要提高警覺，「不知道中共滲透這麼嚴重，匪諜就在我們身邊」。

盛礎纓涉嫌交付立院機敏資料給中方，且疑有收受數百萬元資金情形；台北地檢署3月25日指揮調查局發動搜索，並約談盛到案，複訊後依違反國安法，諭令盛20萬元交保並限制出境出海以及實施電子腳鐐科技設備監控。

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「真的沒想到，匪諜就在我們身邊」，許智傑今受訪直言，他很意外，沒想到中共滲透這麼嚴重，若查證屬實，希望依法嚴辦、決不寬貸；盛礎纓在其辦公室大概待一年時間，主要是幫忙寫法案，比較像打工性質。

許智傑也提醒，這不是個案，中共可能滲透台灣的各級民代和各級機關，必須更加提高警覺，民進黨中央也必須正視此事。

郭昱晴則說明，盛礎纓去年7月份曾短暫待過她的辦公室，當時是被介紹進來，沒多久就去美國，因為跟其他同事在相處上有一些狀況，基於這個理由就請他離開，前後待不到2個月。

至於會否接觸國安資料？郭昱晴說，完全沒有，盛男擔任社群小編、剪一些影片，機密資料只有立委個人看過、且看完就銷毀，其他助理和辦公室主任都不會接觸到，當時認為盛不適任而辭退對方。

羅美玲透露，她聽到消息時非常驚訝，盛礎纓在其辦公室工作只有幾個月時間，負責準備質詢的部份，並未經手機敏資料；盛後來以生涯規劃為由離開，而辦公室這兩天才知道此事，目前就讓檢調調查。

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