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    龍應台稱台灣應與中國和解 杜奕瑾：香港已經示範還投書到國際媒體幹什麼？

    台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

    台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

    2025/04/02 13:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕文化部前部長、作家龍應台日前接受《紐約時報》論壇版邀稿，題為「台灣的時間不多了」（The clock is ticking for Taiwan ），文章1日刊登，她表示隨著中國實力日益增強，美國轉身不理世界，台灣增強自身軍力以威懾攻擊是正確的，「但台灣和平的確保自由的唯一方式，是以某種方式與中國和解。最近的歷史表明，這是可以實現的。」對此台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，投降包裝成和平協議、捍衛主權包裝成引戰的，都是自由民主的敵人。

    杜奕瑾在臉書PO文表示，投降包裝成和平協議、捍衛主權包裝成引戰的，都是自由民主的敵人，自由是許多人以革命以及生命換來的，身為民主的富二代，我們要一同捍衛

    面對文攻武嚇，備戰、反制滲透、才能夠和平。

    杜奕瑾直言，認為下跪投降才可以維持民主自由的，可以直接到中國享受中國民主自由啊，香港已經示範了，還投書到國際媒體幹什麼呢？繼北一女教師到官媒後，台灣的內應到美國媒體表態疑美，可視為統戰成果，不代表追求自由民主的台灣。杜奕瑾不接受被龍應台妳代表。

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