大罷免加溫 中市國民黨團強調藍委一席都不能少

國民黨中市議會黨團召開「 反惡罷護民主」記者會。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/02 13:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大罷免加溫，國民黨中市議會黨團今天召開記者會，痛批民進黨選輸不服輸，以刪預算為藉口搞大罷免，根本就想要改變現有在野黨為多數黨的情形，遂行一黨專制之實，想為所欲為，譴責民進黨；黨團書記長李中更強調，國民黨一席都不能少。

此外，對於台中市國民黨被罷免的立委有4席在二階連署已超50%，黨團要如何協助？李中強調，國民黨一席都不能少，每一席都非常重要，黨中央會有整體大策略，會進行宣講，被罷立委也進行自己政績的宣講，中市國民黨議員都會配合黨中央。

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中市國民黨市議員黨團書記長李中、副書記長黃佳恬與黨籍市議員黃馨慧、吳瓊華、楊大鋐、邱愛珊、劉士州、邱愛珊、陳文政、朱暖英、李文傑等多位黨團議員召開「反惡罷 護民主」的記者會。

李中表示，全世界所有民主政治，國會議員都是一票一票選出，民進黨在立法院沒有多數，法案修改及預算遭刪除只能接受，但總統賴清德跟行政院長卓榮泰不願接受，便以刪預算為藉口行大罷免，目的就是改變現有選舉制度，要讓民進黨成為一黨獨大，讓賴清德可以實施戒嚴，要挑起戰爭，台灣人民要安居樂業，不要戰爭，能阻止賴清德就是藍白要在立法院佔多數，因此，國民黨在立法院一席都不能少。

副書記長黃佳恬與市議員楊大鋐都表示，請民進黨不要再造謠了，中央總預算原本3兆多，在野黨刪預算後達2兆9，比蔡英文的多7百多億元，車子怎會跑不動，但民進黨想要一黨獨大，就是不想監督政府，民眾希望安居樂業，要顧肚子。

市議員黃馨慧表示，議會哪一次沒有刪預算？民進黨推罷免，製造仇中親美，引起島內恐慌，從中取利，且製造不是民進黨員就賣台言論，但究竟誰賣台？罷免成功就是要讓柯建銘當立法院長。

吳瓊華表示非常心痛，選舉選出立委，民進黨卻以刪預算為藉口搞罷免，浪費資源；邱愛珊則表示，根據民調有5成民眾是反對罷免，呼籲台灣人拿出智慧，對抗不正義惡意罷免；劉士州表示，現今在野黨是多數，民進黨想要一黨專制，想藉由罷免再回一黨專制，他更強調民進黨一再指國民黨賣台，但兩黨都是賣台，只不過國民黨賣水果，而民進黨賣台是把護國神山的台積電賣給美國。

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