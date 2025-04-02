綠委助理捲共諜案 王鴻薇：原來匪諜就在「本能寺」！

立院國民黨團召開「民進黨抗中是生意，賣台是生活！？」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/04/02 13:09

〔記者劉宛琳／台北報導〕曾任前立法院長游錫堃、民進黨立委羅美玲等人助理的盛礎纓，涉及洩漏機敏資料給中共，遭檢調搜索約談，訊後諭令20萬元交保。立法院國民黨團今開記者會，痛斥民進黨整天抹紅在野黨立委是「共匪立委」、「親中賣台」，結果匪諜就在「本能寺」！請問賴清德總統，擔任副總統時的諮議是否涉及共諜案？收押了沒？總統府中樞到底被共諜滲透有多嚴重？請賴總統向國人說清楚講明白。

國民黨團書記長王鴻薇表示，有消息指出，盛礎纓在今年3月才從羅美玲辦公室離職；顯然，這名共諜足足窩藏在民進黨辦公室有非常久的時間。民進黨日夜喊著抓共諜，且不停誣指在野黨立委通匪，更直稱是「共匪立委」，結果匪諜原來就在「本能寺」。

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王鴻薇說，今日此刻，民進黨團動員在司法法制委員會，但對自己助理涉及共諜案避而不談、不敢說、不敢講，甚至不敢承認。

王鴻薇說，最離譜的是，民進黨發動對在野黨立委大罷免，包括各縣市議員服務處、立委辦公室聲稱周末假日不打烊收連署書。其中，在新北市汐止區以民進黨議員周雅玲服務處，掛名「山田孝之」為名，製作梗圖收取罷免藍委連署書，他就是涉及共諜案的盛礎纓，「現在是共諜在罷免藍委嗎？」

王鴻薇請問賴清德主席、柯建銘總召，原來民進黨發動罷免是受到中南海的指示？運用罷免藍委來製造社會對立、紛爭、動亂，以便讓中共順利接收台灣？賴清德、柯建銘請出來向國人說清楚。

王鴻薇質疑，窩藏在民進黨的共諜只有盛礎纓這一樁嗎？外界已經傳出，窩藏在民進黨立委辦公室的共諜還不只盛礎纓這一位？據了解，未來還會一個個浮出檯面，不排除還有更大咖的共諜還在後面。王鴻薇呼籲賴清德總統說清楚講明白，也敬告民進黨盡速向國人說明，進行全面性徹查。

王鴻薇說，尤其盛礎纓不只是擔任過游錫堃、羅美玲助理，也擔任過綠委許智傑、郭昱晴委員辦公室助理，遊走在民進黨黨團委員辦公室，期間到底蒐集到多少國家機敏資料？更離譜的是，北檢竟然讓他20萬元交保，難道不怕他串供、湮滅證據？難道檢察官是要護航後面更大尾的嗎？

國民黨團首席副書記長羅智強要四問賴清德總統，第一，只有游錫堃助理涉入共諜案嗎？第二，賴清德擔任副總統時的諮議，有沒有涉入共諜案？第三，這位諮議是否收押了？第四，以上消息若屬實，放出游錫堃助理涉入共諜案的訊息，是要欺負游錫堃，掩蓋總統府幕僚涉入共諜案嗎？

羅智強指出，總統府幕僚涉入共諜案消息來自深喉嚨，倘若消息屬實，涉入共諜案的就不只是綠委辦公室助理、前立法院長幕僚，這是一起非常嚴重的國安問題，顯然民進黨連中樞都被滲透，羅智強嚴正呼籲賴清德總統，公開正面回應這四個問題，到底國安被滲透的情形有多嚴重？匪諜是不是就窩藏在民進黨組織裡面？

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