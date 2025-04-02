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    綠委怒撕韓國瑜函文 並向高檢署舉發立院赤化危及國安

    立法院秘書長臨時缺席司法法制委員會，民進黨立院黨團放協尋看板諷刺。（記者王藝菘攝）

    立法院秘書長臨時缺席司法法制委員會，民進黨立院黨團放協尋看板諷刺。（記者王藝菘攝）

    2025/04/02 12:34

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜今發函替秘書長周萬來等幕僚「請假」，替周等人不列席司法及法制委員會進行背書，民進黨立委莊瑞雄、王義川、吳思瑤等人不滿、當場撕毀函文，並在藍白立委均缺席下，通過臨時提案，譴責周萬來等人議事不中立，違反「公務員服務法」，應移送懲戒。同時也針對立院「赤化」危及國安，向高檢署舉發。

    立院司法及法制委員會今邀請周萬來、議事處長高百祥等人就國會擴建等議題進行專題報告，民進黨團發出甲級動員，於上午7時許搶先進入會議室，但韓國瑜卻發函表示，擴遷建案已列為黨團協商議題，他是會議主席，宜於協商會議中處理，因此本次司法委員會邀請幕僚長等人，未便出席尚祈諒解。

    對於韓國瑜以一紙公文替周萬來等人「請假」，民進黨立委高度不滿，其中，民進黨團總召柯建銘發言1個半小時，痛批藍白毀憲亂政，懇請台灣民眾積極響應僅剩下一個月時間的二階罷免連署，並於會中提出臨時提案，獲該委員會民進黨立委莊瑞雄、吳思瑤、陳培瑜、沈發惠、王義川等人共同支持，並無異議通過。

    臨時提案內容共三項，包括：嚴厲譴責周萬來、高百祥，歷來議事不中立情事，又未出席今日委員會，迴避監督；周萬來、高百祥違反「公務員服務法」，為恪遵國家法令，未善盡公務員忠誠義務，應移送懲戒；針對立院赤化日益嚴重，危及國安，在此舉發，請高檢署進行偵辦。

    民進黨團副幹事長林楚茵並批評，韓國瑜這回真是硬凹出新高度！竟然說「專案報告」得院會同意才能進行？「立院規矩是韓國瑜、周萬來拿來當擺設的嗎？根據議事慣例，各委員會議程明明由輪值召集委員決定，哪需要院會點頭？」本會期已有好幾次專案報告順利進行，怎麼到韓院長手上就變成「非院會不可」？

    「這是議事中立還是硬要拖時間護航國民黨？」林楚茵說，更別提上一屆國民黨前立委李貴敏，也曾因議事中立邀請立院秘書長備詢，現在輪到韓國瑜當家，秘書長神隱還幫忙請假，這雙標玩得可真溜！「說好的中立呢？乾脆承認這是國民黨的私人舞台，別再拿議事程序當遮羞布了！」

    立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄等人，當場撕毀立法院長韓國瑜替秘書長周萬來等人請假的函文，表示：「歉難接受！」（記者謝君臨翻攝）

    立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄等人，當場撕毀立法院長韓國瑜替秘書長周萬來等人請假的函文，表示：「歉難接受！」（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團總召柯建銘今天出席司法法制委員會，會場放著協尋立法院秘書長周萬來的看板。（記者王藝菘攝）

    立法院民進黨團總召柯建銘今天出席司法法制委員會，會場放著協尋立法院秘書長周萬來的看板。（記者王藝菘攝）

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